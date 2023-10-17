Український десерт до сімейного чаювання: дітей за вуха не відтягнете (відео)
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Вам навіть не доведеться вмикати духовку
Солодкий аромат домашніх десертів створює особливий затишок у будинку. Якщо ви чи ваші близькі — затяті ласуни, напевно, всі рецепти солодощів уже перепробовані.
А от якщо ваші діти знову просять щось смачне до чаю, приготуйте шкраб за старим українським рецептом. Кулінар Анатолій Добровольський розповідає, що готується така смакота з простих інгредієнтів лише 10 хвилин. Шкраб настільки всім сподобається, що його проситимуть щодня.
Як приготувати шкраб
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт.;
- борошно — 100 г;
- цукор – 3 ст. л. ;
- сухарі панірувальні — 1 ст. л. ;
- масло вершкове – 10-20 г;
- сметана та варення для подачі.
Спосіб приготування:
- Відокремте білки від жовтків. Жовтки перетріть із цукром, додайте борошно, все ретельно перемішайте.
- Білки збийте до піків, додайте в тісто і знову все перемішайте.
- Розігріту сковороду змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. У сковороду вилийте тісто, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки.
- Готову страву перекладіть на блюдо, порвіть його руками, зверху полийте сметаною та варенням.
До речі, сметану можна приготувати самостійно за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь смачною стравою!