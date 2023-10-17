Український десерт до сімейного чаювання: дітей за вуха не відтягнете (відео)

Вам навіть не доведеться вмикати духовку

Солодкий аромат домашніх десертів створює особливий затишок у будинку. Якщо ви чи ваші близькі — затяті ласуни, напевно, всі рецепти солодощів уже перепробовані.

А от якщо ваші діти знову просять щось смачне до чаю, приготуйте шкраб за старим українським рецептом. Кулінар Анатолій Добровольський розповідає, що готується така смакота з простих інгредієнтів лише 10 хвилин. Шкраб настільки всім сподобається, що його проситимуть щодня.

Як приготувати шкраб

Інгредієнти:

яйця – 5 шт.;

борошно — 100 г;

цукор – 3 ст. л. ;

сухарі панірувальні — 1 ст. л. ;

масло вершкове – 10-20 г;

сметана та варення для подачі.

Спосіб приготування:

Відокремте білки від жовтків. Жовтки перетріть із цукром, додайте борошно, все ретельно перемішайте. Білки збийте до піків, додайте в тісто і знову все перемішайте. Розігріту сковороду змастіть вершковим маслом і присипте панірувальними сухарями. У сковороду вилийте тісто, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки. Готову страву перекладіть на блюдо, порвіть його руками, зверху полийте сметаною та варенням.

До речі, сметану можна приготувати самостійно за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь смачною стравою!