Ці голубці готувати втричі легше: лінивий рецепт

Швидше, простіше, а до смаку — як класичні голубці

Зараз найбільше цінується час і найменше хочеться довго стояти на кухні навіть заради улюблених голубців. Раніше процес приготування цієї страви затягувався майже на півдня.

Shuba спрощує приготування відомої страви та пропонує рецепт так званих лінивих голубців. На смак їх не відрізнити від класичних: те саме поєднання м’ясного фаршу, капусти та томатного соусу. Зусиль ви витратите набагато менше, а результат вийде таким самим приголомшливим.

Як приготувати ледачі голубці

Інгредієнти на 8 порцій:

куряче філе — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

рис — 100 г;

капуста білокачанна — 200 г;

паста томатна — 100 г;

сметана 15% — 100 г;

олія соняшникова — 60 г;

вода — 250 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Рис промийте, залийте водою та відваріть до готовності. Філе помийте, наріжте шматками та пропустіть через м’ясорубку. Цибулю та моркву помийте, почистьте і подрібніть і обсмажте у сковороді з олією. Капусту дрібно нашаткуйте, додайте до цибулі з морквою, посоліть і поперчіть, перемішайте і тушкуйте під кришкою півгодини. Готові овочі залиште охолоджуватися. До фаршу додайте яйце, рис, овочі, посоліть, поперчіть, ретельно перемішайте і сформуйте котлетки. Обсмажте їх на сковороді з олією. Сметану змішайте з томатною пастою, додайте трохи води, залийте голубці та тушкуйте під кришкою на маленькому вогні півгодини.

Готові голубці подавайте гарячими під сметанно-томатним соусом та з чіабаттою за рецептом "Телеграфа". Смачного!