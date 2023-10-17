Перевірений рецепт смачних котлет: вийдуть соковитими і не розваляться
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Не рецепт, а знахідка
Навряд чи хтось відмовиться від соковитих та смачних котлет. Ми подаємо їх і до святкового столу, і до сімейного обіду.
Верх кулінарної майстерності для кожного кулінара — соковиті котлети, які не розвалюються під час готування. Разом з "УНІАН" поділимося рецептом смачних, апетитних та красивих котлет.
Як приготувати соковиті котлети, які не розваляться
Інгредієнти:
- м’ясо (до свого смаку) — 1 кг;
- цибуля — 1 шт.;
- хліб або батон — 200 г;
- молоко — 250 мл;
- вода — 200 мл;
- сіль, чорний мелений перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Хліб залийте молоком, залиште кілька хвилин.
- Цибулю очистьте, перемеліть разом з м’ясом та хлібом на м’ясорубці. У отриманий фарш додайте сіль і чорний мелений перець до смаку, ретельно перемішайте до однорідного стану.
- У фарш частинами влийте воду, відбийте фарш щонайменше 10-15 разів і відправте його в холодильник щонайменше на півгодини або годину. Найкраще, щоб фарш постояв у холоді 3-4 години.
- Через вказаний час з фаршу сформуйте котлети, обваляйте їх в борошні або панірувальних сухарях і обсмажте з кожного боку по 5-7 хвилин.
- Якщо котлети не встигли приготуватись, складіть їх у форму і поставте в духовку на 10 хв. за температури 180 градусів.
Подавайте котлетки з універсальною підливою за рецептом "Телеграфа". Рецепт ваших котлет проситимуть абсолютно все.