Перевірений рецепт смачних котлет: вийдуть соковитими і не розваляться

Не рецепт, а знахідка

Навряд чи хтось відмовиться від соковитих та смачних котлет. Ми подаємо їх і до святкового столу, і до сімейного обіду.

Верх кулінарної майстерності для кожного кулінара — соковиті котлети, які не розвалюються під час готування. Разом з "УНІАН" поділимося рецептом смачних, апетитних та красивих котлет.

Як приготувати соковиті котлети, які не розваляться

Інгредієнти:

м’ясо (до свого смаку) — 1 кг;

цибуля — 1 шт.;

хліб або батон — 200 г;

молоко — 250 мл;

вода — 200 мл;

сіль, чорний мелений перець — на смак.

Спосіб приготування:

Хліб залийте молоком, залиште кілька хвилин. Цибулю очистьте, перемеліть разом з м’ясом та хлібом на м’ясорубці. У отриманий фарш додайте сіль і чорний мелений перець до смаку, ретельно перемішайте до однорідного стану. У фарш частинами влийте воду, відбийте фарш щонайменше 10-15 разів і відправте його в холодильник щонайменше на півгодини або годину. Найкраще, щоб фарш постояв у холоді 3-4 години. Через вказаний час з фаршу сформуйте котлети, обваляйте їх в борошні або панірувальних сухарях і обсмажте з кожного боку по 5-7 хвилин. Якщо котлети не встигли приготуватись, складіть їх у форму і поставте в духовку на 10 хв. за температури 180 градусів.

Подавайте котлетки з універсальною підливою за рецептом "Телеграфа". Рецепт ваших котлет проситимуть абсолютно все.