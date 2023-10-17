Улюблена шведська страва: таку картоплю не встигатимете подавати на стіл

Швеція на столі!

Рецептів з картоплі – мабуть-невидимо. Її ми любимо у будь-якому вигляді — і запікаємо, і готуємо пюре, і навіть готуємо картоплю по-селянськи в паніруванні!

Сьогодні ми разом із Shuba спробуємо відому шведську страву, картопля хассельбек. При мінімумі інгредієнтів та часу у вас вийде ідеальна закуска, гарнір та окрема страва на будь-який стіл. Спробуйте і вам сподобається!

Як приготувати шведську страву — картоплю хассельбек

Інгредієнти на 5 порцій:

картопля — 1 кг;

оливкова олія — 100 мл;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

часник, зубчики – 1 шт.;

петрушка, пучок — 1/2 шт.;

цибуля зелена — 2 шт.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко застелите пергаментом. Помийте картоплю, зробіть на бульбі кілька надрізів, не дорізаючи до кінця плода. Картоплю викладіть на лист розрізаною стороною вгору, кожну бульбу половиною зазначеної рослинної олії, посипте на смак сіллю і меленим чорним перцем. Відправте у духовку на 50 хвилин. Залишок олії змішайте з подрібненим часником. Петрушку та зелену цибулю помийте, обсушіть і наріжте. Посипте всім готову картоплю.

Спробуйте також картопляні "трояндочки" за рецептом "Телеграфа". Навряд чи хтось зможе відмовитись від такої страви.