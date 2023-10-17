Улюблена шведська страва: таку картоплю не встигатимете подавати на стіл
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Швеція на столі!
Рецептів з картоплі – мабуть-невидимо. Її ми любимо у будь-якому вигляді — і запікаємо, і готуємо пюре, і навіть готуємо картоплю по-селянськи в паніруванні!
Сьогодні ми разом із Shuba спробуємо відому шведську страву, картопля хассельбек. При мінімумі інгредієнтів та часу у вас вийде ідеальна закуска, гарнір та окрема страва на будь-який стіл. Спробуйте і вам сподобається!
Як приготувати шведську страву — картоплю хассельбек
Інгредієнти на 5 порцій:
- картопля — 1 кг;
- оливкова олія — 100 мл;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- петрушка, пучок — 1/2 шт.;
- цибуля зелена — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко застелите пергаментом.
- Помийте картоплю, зробіть на бульбі кілька надрізів, не дорізаючи до кінця плода.
- Картоплю викладіть на лист розрізаною стороною вгору, кожну бульбу половиною зазначеної рослинної олії, посипте на смак сіллю і меленим чорним перцем. Відправте у духовку на 50 хвилин.
- Залишок олії змішайте з подрібненим часником. Петрушку та зелену цибулю помийте, обсушіть і наріжте. Посипте всім готову картоплю.
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