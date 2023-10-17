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Ресторанна страва з крабових паличок: цей рецепт попросять усі гості

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситна та яскрава страва з простих продуктів
Ситна та яскрава страва з простих продуктів. Фото http://smach.com.ua/

Поживний салат з оригінальним смаком

Салат із крабовими паличками – давно вже традиційна страва на нашому столі. Базовими інгредієнтами у ньому є крабові палички, рис, консервована кукурудза, яйця та майонез.

Сьогодні ми разом з "Ідеями для сніданку та вечері" пропонуємо здивувати близьких та гостей, приготувавши цю страву по-новому. Замість знайомих продуктів ми покладемо туди помідори та копчений ковбасний сир. Саме завдяки такому оригінальному рецепту у страви з’явиться неповторний смак. Салат стане родзинкою на урочистому столі, добре він доповнить і ваше звичайне меню. Ну що, йдемо готувати?

Як приготувати салат з ковбасним сиром та крабовими паличками

Інгредієнти:

  • яйця – 3 штуки;
  • помідори – 2 штуки;
  • крабові палички – 100 г;
  • ковбасний копчений сир – 100 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • сіль, перець чорний мелений, майонез, кріп – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Яйця зваріть круто. Остудіть, очистьте, наріжте їх невеликими шматочками.
  2. Помідори промийте, крабові палички очистьте від захисної плівки. Наріжте кубиками.
  3. Ковбасний сир натріть на великій тертці, часник очистьте і пропустіть через прес.
  4. Усі підготовлені інгредієнти ретельно перемішайте, посоліть, поперчіть, заправте майонезом та подавайте на стіл.

До речі, майонез можна приготувати власноруч за рецептом "Телеграфа". Так ви будете впевнені у його якості.

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#Рецепт #Сир #Салат #Крабові палички #Готуємо вдома