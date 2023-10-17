Ресторанна страва з крабових паличок: цей рецепт попросять усі гості

Поживний салат з оригінальним смаком

Салат із крабовими паличками – давно вже традиційна страва на нашому столі. Базовими інгредієнтами у ньому є крабові палички, рис, консервована кукурудза, яйця та майонез.

Сьогодні ми разом з "Ідеями для сніданку та вечері" пропонуємо здивувати близьких та гостей, приготувавши цю страву по-новому. Замість знайомих продуктів ми покладемо туди помідори та копчений ковбасний сир. Саме завдяки такому оригінальному рецепту у страви з’явиться неповторний смак. Салат стане родзинкою на урочистому столі, добре він доповнить і ваше звичайне меню. Ну що, йдемо готувати?

Як приготувати салат з ковбасним сиром та крабовими паличками

Інгредієнти:

яйця – 3 штуки;

помідори – 2 штуки;

крабові палички – 100 г;

ковбасний копчений сир – 100 г;

часник – 2 зубчики;

сіль, перець чорний мелений, майонез, кріп – на свій смак.

Спосіб приготування:

Яйця зваріть круто. Остудіть, очистьте, наріжте їх невеликими шматочками. Помідори промийте, крабові палички очистьте від захисної плівки. Наріжте кубиками. Ковбасний сир натріть на великій тертці, часник очистьте і пропустіть через прес. Усі підготовлені інгредієнти ретельно перемішайте, посоліть, поперчіть, заправте майонезом та подавайте на стіл.

До речі, майонез можна приготувати власноруч за рецептом "Телеграфа". Так ви будете впевнені у його якості.