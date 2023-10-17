Додайте в тісто один інгредієнт — і навіть найтонші млинці не порвуться
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За цим секретом полюватимуть усі
Тоненькі млинці — це страва, яка нагадує нам смак дитинства. Рецептів їхнього приготування – неймовірна безліч. Безумовно, кожен має свій рецепт приготування. Кожен кулінар іноді стикається з проблемою, що млинці рвуться під час приготування.
"Господинька" ділиться перевіреним рецептом млинців, які точно не порвуться. Просто додайте крохмаль – і навіть найперший млинець з такого тіста вийде вдалим, легко перевернеться на сковороді та гарно згорнеться у рулет. Ніжні, смачні млинці ви приготуєте швидко та просто.
Як приготувати млинці.
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 2 ст. л. цукру;
- 0,5 ч.л. солі;
- 4 ст. л. з гіркого борошна — 100 г;
- 4 ст. л. з меншою гіркою крохмалю — 80 г;
- 500 мл теплого молока;
- 3 ст. л. рослинної олії.
Спосіб приготування:
- Яйця, цукор і сіль злегка збийте віночком, додайте борошно, крохмаль і все ретельно перемішайте — у вас повинна вийти густа маса.
- В отриману масу додайте півлітра теплого молока — ви отримаєте рідке, однорідне тісто і без грудочок. Додайте олію, перемішайте і залиште на 20 хвилин.
- Перед смаженням перемішайте тісто, щоб крохмаль не осідав на дно і випікайте млинці на сковороді до золотистого кольору з двох сторін.
До млинців подавайте згущене молоко за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!