Додайте в тісто один інгредієнт — і навіть найтонші млинці не порвуться

За цим секретом полюватимуть усі

Тоненькі млинці — це страва, яка нагадує нам смак дитинства. Рецептів їхнього приготування – неймовірна безліч. Безумовно, кожен має свій рецепт приготування. Кожен кулінар іноді стикається з проблемою, що млинці рвуться під час приготування.

"Господинька" ділиться перевіреним рецептом млинців, які точно не порвуться. Просто додайте крохмаль – і навіть найперший млинець з такого тіста вийде вдалим, легко перевернеться на сковороді та гарно згорнеться у рулет. Ніжні, смачні млинці ви приготуєте швидко та просто.

Як приготувати млинці.

Інгредієнти:

4 яйця;

2 ст. л. цукру;

0,5 ч.л. солі;

4 ст. л. з гіркого борошна — 100 г;

4 ст. л. з меншою гіркою крохмалю — 80 г;

500 мл теплого молока;

3 ст. л. рослинної олії.

Спосіб приготування:

Яйця, цукор і сіль злегка збийте віночком, додайте борошно, крохмаль і все ретельно перемішайте — у вас повинна вийти густа маса. В отриману масу додайте півлітра теплого молока — ви отримаєте рідке, однорідне тісто і без грудочок. Додайте олію, перемішайте і залиште на 20 хвилин. Перед смаженням перемішайте тісто, щоб крохмаль не осідав на дно і випікайте млинці на сковороді до золотистого кольору з двох сторін.

До млинців подавайте згущене молоко за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!