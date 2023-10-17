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Печінка просто розтане у роті: використовуйте при приготуванні копійчаний продукт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ваша печінка вийде м’якою та неймовірно ніжною.
Ваша печінка вийде м’якою та неймовірно ніжною.. Фото vazhnoznat.com

Один інгредієнт перетворить печінку на ресторанну страву

Печінка – дуже корисний та дешевий продукт. Саме з цієї причини цей субпродукт – хороша альтернатива м’ясу. Її можна смажити, робити з печінки чудові оладки або навіть готувати в банці.

"Важно знать" ділиться перевіреним рецептом приготування печінки. Спробуйте приготувати її таким чином — і ви отримаєте найніжнішу та апетитнішу страву. Спробуємо?

Як приготувати ніжну печінку

Інгредієнти:

  • 500-600 г яловичої печінки;
  • 2 ст. л. харчової соди;
  • цибуля ріпчаста;
  • сіль, перець до свого смаку;
  • 2 ст. л. борошна;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Яловичу печінку очистьте від плівок і прожилок, наріжте тонкими шматочками десь по 1,5 см. Субпродукт засипте содою, перемішайте і в такому вигляді залиште печінку на 20-30 хвилин. Через вказаний час ретельно промийте субпродукт. Завдяки цій хитрощі ваша страва буде ніжнішою та м’якшою.
  2. Цибулю наріжте четвертинками кілець, посмажте на сковороді з олією.
  3. Печінку поперчіть, додайте борошно і все ретельно перемішайте.
  4. На добре розігріту сковороду з олією викладіть печінку, смажте її по 5 хвилин з кожного боку.
  5. До готової печінки додайте цибулю, посоліть і можна подавати до столу.

З печінки можна приготувати також оригінальний салат за рецептом "Телеграфа". Він вийде не лише смачним та поживним, а й святковим.

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#Рецепт #Печінка #Готуємо вдома