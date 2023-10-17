Печінка просто розтане у роті: використовуйте при приготуванні копійчаний продукт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Один інгредієнт перетворить печінку на ресторанну страву
Печінка – дуже корисний та дешевий продукт. Саме з цієї причини цей субпродукт – хороша альтернатива м’ясу. Її можна смажити, робити з печінки чудові оладки або навіть готувати в банці.
"Важно знать" ділиться перевіреним рецептом приготування печінки. Спробуйте приготувати її таким чином — і ви отримаєте найніжнішу та апетитнішу страву. Спробуємо?
Як приготувати ніжну печінку
Інгредієнти:
- 500-600 г яловичої печінки;
- 2 ст. л. харчової соди;
- цибуля ріпчаста;
- сіль, перець до свого смаку;
- 2 ст. л. борошна;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Яловичу печінку очистьте від плівок і прожилок, наріжте тонкими шматочками десь по 1,5 см. Субпродукт засипте содою, перемішайте і в такому вигляді залиште печінку на 20-30 хвилин. Через вказаний час ретельно промийте субпродукт. Завдяки цій хитрощі ваша страва буде ніжнішою та м’якшою.
- Цибулю наріжте четвертинками кілець, посмажте на сковороді з олією.
- Печінку поперчіть, додайте борошно і все ретельно перемішайте.
- На добре розігріту сковороду з олією викладіть печінку, смажте її по 5 хвилин з кожного боку.
- До готової печінки додайте цибулю, посоліть і можна подавати до столу.
З печінки можна приготувати також оригінальний салат за рецептом "Телеграфа". Він вийде не лише смачним та поживним, а й святковим.