Печінка просто розтане у роті: використовуйте при приготуванні копійчаний продукт

Один інгредієнт перетворить печінку на ресторанну страву

Печінка – дуже корисний та дешевий продукт. Саме з цієї причини цей субпродукт – хороша альтернатива м’ясу. Її можна смажити, робити з печінки чудові оладки або навіть готувати в банці.

"Важно знать" ділиться перевіреним рецептом приготування печінки. Спробуйте приготувати її таким чином — і ви отримаєте найніжнішу та апетитнішу страву. Спробуємо?

Як приготувати ніжну печінку

Інгредієнти:

500-600 г яловичої печінки;

2 ст. л. харчової соди;

цибуля ріпчаста;

сіль, перець до свого смаку;

2 ст. л. борошна;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Яловичу печінку очистьте від плівок і прожилок, наріжте тонкими шматочками десь по 1,5 см. Субпродукт засипте содою, перемішайте і в такому вигляді залиште печінку на 20-30 хвилин. Через вказаний час ретельно промийте субпродукт. Завдяки цій хитрощі ваша страва буде ніжнішою та м’якшою. Цибулю наріжте четвертинками кілець, посмажте на сковороді з олією. Печінку поперчіть, додайте борошно і все ретельно перемішайте. На добре розігріту сковороду з олією викладіть печінку, смажте її по 5 хвилин з кожного боку. До готової печінки додайте цибулю, посоліть і можна подавати до столу.

З печінки можна приготувати також оригінальний салат за рецептом "Телеграфа". Він вийде не лише смачним та поживним, а й святковим.