Усі подумають, що сир магазинний: простий рецепт, про який захочуть дізнатись всі
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Ви будете впевнені як продукт
Твердий сир – дуже популярний продукт та важливий інгредієнт багатьох страв. Його додають у салати та гарніри, в італійську піцу, сирні запіканки та пироги. Безперечно, практично в кожному магазині є великий вибір сирів. Але якщо ви з якоїсь причини сумніваєтеся як продукт, то можна приготувати його вдома.
Приготувати сир будинку абсолютно нескладно: вам знадобляться доступні продукти та лише 15 хвилин часу. В результаті у вас вийде твердий сир з м’яким вершковим смаком та дірочками. До речі, за утворення дірок відповідає сода. Однак "УНІАН" радить не додавати її в рецепт більше — тільки можете зіпсувати смак.
Як приготувати твердий сир
Інгредієнти:
- сир — 1 кг;
- молоко — 1 л;
- яйця — 2 шт.;
- масло вершкове — 100 г;
- сода — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Молоко доведіть до кипіння і додайте сир. Масу нагрівайте доти, доки молоко не згорнеться. Помішуючи, варіть до дрібного щільного зерна.
- Отриману сироватку процідіть через марлю, відіжміть масу. Додайте вершкове масло|, вбийте яйця, посоліть і перебийте все блендером до однорідного стану. Додайте соду і все добре перемішайте.
- З отриманої маси сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку на холод. Після цього зніміть і насолоджуйтесь готовим твердим сиром.
Раніше ми розповідали, як приготувати смачний крем-сир удома. Ви заощадите час та гроші.