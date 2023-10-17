Усі подумають, що сир магазинний: простий рецепт, про який захочуть дізнатись всі

Ви будете впевнені як продукт

Твердий сир – дуже популярний продукт та важливий інгредієнт багатьох страв. Його додають у салати та гарніри, в італійську піцу, сирні запіканки та пироги. Безперечно, практично в кожному магазині є великий вибір сирів. Але якщо ви з якоїсь причини сумніваєтеся як продукт, то можна приготувати його вдома.

Приготувати сир будинку абсолютно нескладно: вам знадобляться доступні продукти та лише 15 хвилин часу. В результаті у вас вийде твердий сир з м’яким вершковим смаком та дірочками. До речі, за утворення дірок відповідає сода. Однак "УНІАН" радить не додавати її в рецепт більше — тільки можете зіпсувати смак.

Як приготувати твердий сир

Інгредієнти:

сир — 1 кг;

молоко — 1 л;

яйця — 2 шт.;

масло вершкове — 100 г;

сода — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Молоко доведіть до кипіння і додайте сир. Масу нагрівайте доти, доки молоко не згорнеться. Помішуючи, варіть до дрібного щільного зерна. Отриману сироватку процідіть через марлю, відіжміть масу. Додайте вершкове масло|, вбийте яйця, посоліть і перебийте все блендером до однорідного стану. Додайте соду і все добре перемішайте. З отриманої маси сформуйте кулю, загорніть її в харчову плівку на холод. Після цього зніміть і насолоджуйтесь готовим твердим сиром.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачний крем-сир удома. Ви заощадите час та гроші.