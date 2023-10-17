Для цього шашлику не знадобиться ні багаття, ні м’ясо: взимку будете готувати за цим рецептом

Ви зможете приготувати такий шашличок у будь-який час

Холодної осені так не вистачає походів на природу, посиденьок біля багаття та смачних, соковитих та ароматних шашликів. Проте засмучуватися не варто — ми маємо дуже оригінальний рецепт на цей випадок.

Shuba пропонує приготувати не просто шашлик, а шашлички з картоплі та ковбасок. Вам не доведеться розпалювати вогонь і бігти за м’ясом: вам допоможе духовка та прості продукти з вашого холодильника. До речі, можна навіть покликати на допомогу дітей — так приготування шашличків буде веселішим та цікавішим.

Для такої закуски вибирати краще "стару" картоплю. Для рівномірного прожарювання і картопля, і ковбаски краще нарізати шматочками однакової товщини. Ви можете додати помідори чері, сир, приправити ароматними травами – смак страви буде лише кращим.

Як приготувати шашлики з картоплі та ковбасок у духовці

Інгредієнти на 3 порції:

картопля — 2 шт.;

ковбаски — 2 шт.;

олія оливкова Extra Virgin — 20 мл;

кетчуп — 40 г.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно помийте і наріжте кружальцями завтовшки до 1 см. Такими ж шматочками наріжте ковбаски. По черзі нанизуйте на шпажки шматочки картоплі та ковбаски. Помістіть шашлики на лист і збризкайте оливковою олією першого холодного віджиму. Відправте в розігріту до 200°С духовці на 25 хвилин.

Готові шашлички подавайте з домашнім кетчупом за рецептом "Телеграфа". Смачного.