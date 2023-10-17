Якщо пиріжки набридли: заливний пиріг з капустою нашвидкуруч
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Ніжний, бюджетний та повітряний пиріг
Якщо ви вже потушкували капусту, заквасили її та приготували рагу, а її все ще багато, рецепт смачного капустяного пирога для вас! Він готується буквально за лічені хвилини й швидко зникає з тарілок.
Весь секрет у тісті, що складається із простих змішаних між собою інгредієнтів. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".
Як приготувати пиріг з капустою?
Інгредієнти:
Начинка
- Капуста — 500 г
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Вершкове масло
- Рослинна олія
- Сіль, сушений часник та чорний перець (за смаком)
- Яйця відварені — 2 шт.
- Зелень (за бажанням)
Тісто
- 2 яйця + 1 білок
- 0,5 ч. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 350 г. сметани (6 ст. арк.)
- Майонез 1 ст. л.
- 200-220 г борошна (у мене пішло 200 г) 7 ст. л.
- 10 г. розпушувача
- 3 ст. л. олії
Для змащення тіста (не обов’язково)
- яєчний жовток 1 шт.
- молоко 1 ст. л.
- кунжут
Спосіб приготування:
- Овочі почистити, нарізати цибулю квадратиками, моркву натерти на великій тертці.
- Обсмажити цибулину, додати моркву та шматочок вершкового масла, смажити до м’якості, посолити, поперчити, додати спеції та тонко нарізану капусту. Тушкувати близько 15 хвилин.
- До капусти, що дещо вистигла, додати відварені яйця, зелень, перемішати.
- У сметану додати 1 ст. л. майонезу, 2 яйця, сіль, цукор і олію, перемішати.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем. Тісто має вийти, як на оладки.
- Форму для випікання змастити олією, вилити невелику кількість тіста.
- Викласти начинку, залити тістом, що залишилося.
- За бажанням змастити зверху жовтком та посипати кунжутом.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
А якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати капустяні оладки. Ви будете вражені, наскільки смачною виходить страва з такого доступного продукту.