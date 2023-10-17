Якщо пиріжки набридли: заливний пиріг з капустою нашвидкуруч

Ніжний, бюджетний та повітряний пиріг

Якщо ви вже потушкували капусту, заквасили її та приготували рагу, а її все ще багато, рецепт смачного капустяного пирога для вас! Він готується буквально за лічені хвилини й швидко зникає з тарілок.

Весь секрет у тісті, що складається із простих змішаних між собою інгредієнтів. А рецептом з нами поділилися на порталі "Готуємо вдома".

Як приготувати пиріг з капустою?

Інгредієнти:

Начинка

Капуста — 500 г

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Вершкове масло

Рослинна олія

Сіль, сушений часник та чорний перець (за смаком)

Яйця відварені — 2 шт.

Зелень (за бажанням)

Тісто

2 яйця + 1 білок

0,5 ч. л. солі

1 ст. л. цукру

350 г. сметани (6 ст. арк.)

Майонез 1 ст. л.

200-220 г борошна (у мене пішло 200 г) 7 ст. л.

10 г. розпушувача

3 ст. л. олії

Для змащення тіста (не обов’язково)

яєчний жовток 1 шт.

молоко 1 ст. л.

кунжут

Спосіб приготування:

Овочі почистити, нарізати цибулю квадратиками, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити цибулину, додати моркву та шматочок вершкового масла, смажити до м’якості, посолити, поперчити, додати спеції та тонко нарізану капусту. Тушкувати близько 15 хвилин. До капусти, що дещо вистигла, додати відварені яйця, зелень, перемішати. У сметану додати 1 ст. л. майонезу, 2 яйця, сіль, цукор і олію, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем. Тісто має вийти, як на оладки. Форму для випікання змастити олією, вилити невелику кількість тіста. Викласти начинку, залити тістом, що залишилося. За бажанням змастити зверху жовтком та посипати кунжутом. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

А якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати капустяні оладки. Ви будете вражені, наскільки смачною виходить страва з такого доступного продукту.