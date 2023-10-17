Рецепт, який "підкорить" шлунок: куряче філе під сирною скоринкою
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Страву з курки можна приготувати на обід чи вечерю для всієї родини
Найніжніше куряче м’ясо під сирною скоринкою сподобається дорослим та полюблять діти. Готується воно швидко із простих інгредієнтів, що є у кожному домі.
Його можна подавати до будь-якого гарніру: картопляного пюре, рису або гречки. А рецептом з нами поділилися на порталі "Жіночі хитрощі".
Як приготувати куряче філе під сиром
Інгредієнти:
- куряче філе — 800 г
- цибуля — 1 шт.
- помідор — 1-2 шт.
Заливка
- яйця — 4 шт.
- сметана — 5 ст. л.
- сіль та перець за смаком
- сир — 100 г + 100 г для посипання
Спосіб приготування:
- Філе промити, обрізати все зайве, нарізати на шматочки, перекласти в миску.
- В окремій ємності змішати яйця, сметану, сіль, мелений перець, перемішати.
- Влити цю суміш у м’ясо.
- Зверху посипати натертим на крупній тертці сиром і перемішати.
- У застелену пергаментну форму перекласти м’ясо і рівномірно розподілити по формі.
- Нарізати цибулю, кільцями помідори та викласти зверху на м’ясо.
- У попередньо розігрітій до 180 градусів випікати близько 30 хвилин.
- Витягнути з духовки, викласти зверху натертий сир і випікати ще 10-15 хвилин.
Якщо ви любите курятину, рекомендуємо також приготувати куряче філе, підсмаживши його та попередньо змішавши м’ясо з незвичайним маринадом. Лимонний сік у складі маринаду додасть незвичайної кислинки, тому таку страву проситимуть знову і знову.