Рецепт, який "підкорить" шлунок: куряче філе під сирною скоринкою

Страву з курки можна приготувати на обід чи вечерю для всієї родини

Найніжніше куряче м’ясо під сирною скоринкою сподобається дорослим та полюблять діти. Готується воно швидко із простих інгредієнтів, що є у кожному домі.

Його можна подавати до будь-якого гарніру: картопляного пюре, рису або гречки. А рецептом з нами поділилися на порталі "Жіночі хитрощі".

Як приготувати куряче філе під сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 800 г

цибуля — 1 шт.

помідор — 1-2 шт.

Заливка

яйця — 4 шт.

сметана — 5 ст. л.

сіль та перець за смаком

сир — 100 г + 100 г для посипання

Спосіб приготування:

Філе промити, обрізати все зайве, нарізати на шматочки, перекласти в миску. В окремій ємності змішати яйця, сметану, сіль, мелений перець, перемішати. Влити цю суміш у м’ясо. Зверху посипати натертим на крупній тертці сиром і перемішати. У застелену пергаментну форму перекласти м’ясо і рівномірно розподілити по формі. Нарізати цибулю, кільцями помідори та викласти зверху на м’ясо. У попередньо розігрітій до 180 градусів випікати близько 30 хвилин. Витягнути з духовки, викласти зверху натертий сир і випікати ще 10-15 хвилин.

Якщо ви любите курятину, рекомендуємо також приготувати куряче філе, підсмаживши його та попередньо змішавши м’ясо з незвичайним маринадом. Лимонний сік у складі маринаду додасть незвичайної кислинки, тому таку страву проситимуть знову і знову.