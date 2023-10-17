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Рецепт, який "підкорить" шлунок: куряче філе під сирною скоринкою

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Страва з курки під сирною скоринкою сподобається всім домашнім
Страва з курки під сирною скоринкою сподобається всім домашнім. Фото xitrosti.com

Страву з курки можна приготувати на обід чи вечерю для всієї родини

Найніжніше куряче м’ясо під сирною скоринкою сподобається дорослим та полюблять діти. Готується воно швидко із простих інгредієнтів, що є у кожному домі.

Його можна подавати до будь-якого гарніру: картопляного пюре, рису або гречки. А рецептом з нами поділилися на порталі "Жіночі хитрощі".

Як приготувати куряче філе під сиром

Інгредієнти:

  • куряче філе — 800 г
  • цибуля — 1 шт.
  • помідор — 1-2 шт.

Заливка

  • яйця — 4 шт.
  • сметана — 5 ст. л.
  • сіль та перець за смаком
  • сир — 100 г + 100 г для посипання

Спосіб приготування:

  1. Філе промити, обрізати все зайве, нарізати на шматочки, перекласти в миску.
  2. В окремій ємності змішати яйця, сметану, сіль, мелений перець, перемішати.
  3. Влити цю суміш у м’ясо.
  4. Зверху посипати натертим на крупній тертці сиром і перемішати.
  5. У застелену пергаментну форму перекласти м’ясо і рівномірно розподілити по формі.
  6. Нарізати цибулю, кільцями помідори та викласти зверху на м’ясо.
  7. У попередньо розігрітій до 180 градусів випікати близько 30 хвилин.
  8. Витягнути з духовки, викласти зверху натертий сир і випікати ще 10-15 хвилин.

Якщо ви любите курятину, рекомендуємо також приготувати куряче філе, підсмаживши його та попередньо змішавши м’ясо з незвичайним маринадом. Лимонний сік у складі маринаду додасть незвичайної кислинки, тому таку страву проситимуть знову і знову.

Теги:
#Курка #Філе #Готуємо вдома