Просто тане в роті: неймовірний смачний сирний пиріг "Сльози янгола"

Після випікання на ніжній скоринці утворюються золотисті карамельні крапельки

Цей чарівний пиріг обов’язково сподобається любителям сиру! Його родзинкою є крапельки, які з’являються на поверхні випічки після приготування — саме їх прозвали сльозами янгола.

При цьому готується пиріг простіше, ніж може здатися. Він підійде і до сімейного чаювання, і зможе прикрасити святковий стіл. А рецептом із нами поділилися на порталі "Як я приготувала".

Як приготувати пиріг "Сльози ангела"

Інгредієнти:

Тісто

Пшеничне борошно — 200 г

Вершкове масло — 120 г

Яйця — 1 шт.

Цукор — 1 ст. л.

Розпушувач – 1 ч. л.

Сіль — 0.5 ч.л.

Меренга

Яєчні білки – 3 шт.

Цукрова пудра – 3 ст.

Начинка

Сир — 450 г

Вершки жирні (33-35%) — 100 мл

Цукор – 75 г

Яєчні жовтки – 3 шт.

Манка — 1 ст. л.

Ванільний цукор – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Для тіста борошно з нарізаним кубиками вершковим маслом, сіллю та розпушувачем перебити в блендері в дрібну крихту. В окремій мисці збити яйце з цукром, додати його до борошна з маслом, замісити м’яке однорідне тісто. Скатати його в кулю, загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин. У чаші блендера з’єднати сир, вершки, цукор, жовтки та ванільний цукор, збити до однорідності. Всипати манну крупу і ретельно перемішати, залишити на 10-15 хвилин, щоб манка набрякла. Тісто розкотити між двома аркушами пергаменту у тонкий пласт. Викласти його в застелену промасленим пергаментом роз’ємну форму або кільце, формуючи високі борти. На самому тісті не повинно бути жодних дірочок, через які могла б протікати начинка. Вилити на тісто сирну начинку і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин. Хвилин за 10 до закінчення випікання пирога необхідно приготувати меренгу. Холодні білки збити, поступово підсипаючи цукрову пудру, до стійкої піни. Пиріг вийняти з духовки, викласти на нього збиті білки. Повернути пиріг до духовки ще на 15 хвилин при температурі 160 градусів. Гарячий пиріг необхідно накрити кришкою, не торкаючись поверхні безе, залишити остигати на 2 години, бажано в прохолодному місці.

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