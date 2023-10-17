Просто тане в роті: неймовірний смачний сирний пиріг "Сльози янгола"
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Після випікання на ніжній скоринці утворюються золотисті карамельні крапельки
Цей чарівний пиріг обов’язково сподобається любителям сиру! Його родзинкою є крапельки, які з’являються на поверхні випічки після приготування — саме їх прозвали сльозами янгола.
При цьому готується пиріг простіше, ніж може здатися. Він підійде і до сімейного чаювання, і зможе прикрасити святковий стіл. А рецептом із нами поділилися на порталі "Як я приготувала".
Як приготувати пиріг "Сльози ангела"
Інгредієнти:
Тісто
- Пшеничне борошно — 200 г
- Вершкове масло — 120 г
- Яйця — 1 шт.
- Цукор — 1 ст. л.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Сіль — 0.5 ч.л.
Меренга
- Яєчні білки – 3 шт.
- Цукрова пудра – 3 ст.
Начинка
- Сир — 450 г
- Вершки жирні (33-35%) — 100 мл
- Цукор – 75 г
- Яєчні жовтки – 3 шт.
- Манка — 1 ст. л.
- Ванільний цукор – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Для тіста борошно з нарізаним кубиками вершковим маслом, сіллю та розпушувачем перебити в блендері в дрібну крихту.
- В окремій мисці збити яйце з цукром, додати його до борошна з маслом, замісити м’яке однорідне тісто. Скатати його в кулю, загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- У чаші блендера з’єднати сир, вершки, цукор, жовтки та ванільний цукор, збити до однорідності.
- Всипати манну крупу і ретельно перемішати, залишити на 10-15 хвилин, щоб манка набрякла.
- Тісто розкотити між двома аркушами пергаменту у тонкий пласт. Викласти його в застелену промасленим пергаментом роз’ємну форму або кільце, формуючи високі борти. На самому тісті не повинно бути жодних дірочок, через які могла б протікати начинка.
- Вилити на тісто сирну начинку і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
- Хвилин за 10 до закінчення випікання пирога необхідно приготувати меренгу.
- Холодні білки збити, поступово підсипаючи цукрову пудру, до стійкої піни.
- Пиріг вийняти з духовки, викласти на нього збиті білки. Повернути пиріг до духовки ще на 15 хвилин при температурі 160 градусів.
- Гарячий пиріг необхідно накрити кришкою, не торкаючись поверхні безе, залишити остигати на 2 години, бажано в прохолодному місці.
А якщо ви любите сир, рекомендуємо також приготувати сочники за рецептом "Телеграфа". Вони виходять дуже ніжними та смачними.