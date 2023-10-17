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Просто тане в роті: неймовірний смачний сирний пиріг "Сльози янгола"

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Ніжний та ароматний десерт, який сподобається навіть найкапризнішим гурманам
Ніжний та ароматний десерт, який сподобається навіть найкапризнішим гурманам. Фото zira.uz

Після випікання на ніжній скоринці утворюються золотисті карамельні крапельки

Цей чарівний пиріг обов’язково сподобається любителям сиру! Його родзинкою є крапельки, які з’являються на поверхні випічки після приготування — саме їх прозвали сльозами янгола.

При цьому готується пиріг простіше, ніж може здатися. Він підійде і до сімейного чаювання, і зможе прикрасити святковий стіл. А рецептом із нами поділилися на порталі "Як я приготувала".

Як приготувати пиріг "Сльози ангела"

Інгредієнти:

Тісто

  • Пшеничне борошно — 200 г
  • Вершкове масло — 120 г
  • Яйця — 1 шт.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Сіль — 0.5 ч.л.

Меренга

  • Яєчні білки – 3 шт.
  • Цукрова пудра – 3 ст.

Начинка

  • Сир — 450 г
  • Вершки жирні (33-35%) — 100 мл
  • Цукор – 75 г
  • Яєчні жовтки – 3 шт.
  • Манка — 1 ст. л.
  • Ванільний цукор – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Для тіста борошно з нарізаним кубиками вершковим маслом, сіллю та розпушувачем перебити в блендері в дрібну крихту.
  2. В окремій мисці збити яйце з цукром, додати його до борошна з маслом, замісити м’яке однорідне тісто. Скатати його в кулю, загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  3. У чаші блендера з’єднати сир, вершки, цукор, жовтки та ванільний цукор, збити до однорідності.
  4. Всипати манну крупу і ретельно перемішати, залишити на 10-15 хвилин, щоб манка набрякла.
  5. Тісто розкотити між двома аркушами пергаменту у тонкий пласт. Викласти його в застелену промасленим пергаментом роз’ємну форму або кільце, формуючи високі борти. На самому тісті не повинно бути жодних дірочок, через які могла б протікати начинка.
  6. Вилити на тісто сирну начинку і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
  7. Хвилин за 10 до закінчення випікання пирога необхідно приготувати меренгу.
  8. Холодні білки збити, поступово підсипаючи цукрову пудру, до стійкої піни.
  9. Пиріг вийняти з духовки, викласти на нього збиті білки. Повернути пиріг до духовки ще на 15 хвилин при температурі 160 градусів.
  10. Гарячий пиріг необхідно накрити кришкою, не торкаючись поверхні безе, залишити остигати на 2 години, бажано в прохолодному місці.

А якщо ви любите сир, рекомендуємо також приготувати сочники за рецептом "Телеграфа". Вони виходять дуже ніжними та смачними.

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#Торт #Пиріг #Сир #Готуємо вдома