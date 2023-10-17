Найкрасивіша осіння каша: ви будете в захваті, навіть якщо не любите гарбуз (відео)

Страва виходить поживною та дуже ароматною

Ми розповідали, як із гарбуза приготувати смачний солодкий пиріг. Але цей овоч завдяки своєму оригінальному смаку відкриває шалені простори для фантазії кулінара.

Один із класичний "гарбузових" рецептів — овочева солодка каша на основі крупи, найчастіше рису. Гарним рецептом у своєму інстаграм-блозі поділилась українська блогерка yummy.lera. Ця каша сподобається вам, навіть якщо ви не любите гарбуз.

Інгредієнти:

400 г очищеного гарбуза

300 мл молока

150 г рису

15 г цукру

дрібка солі

50 г родзинок

50 г вершкового масла

Спосіб приготування:

Гарбуз чистимо від шкірки. Кришимо його маленькими кубиками, заливаємо молоком та доводимо до кипіння. Коли закипить, зменшуємо вогонь і варимо до м‘якості гарбуза. Час приготування залежить від сорту гарбуза, тому тут треба саме перевіряти ваш овоч на м’якість. Під час варіння гарбуза окремо варимо ще й рис на воді. Робимо це зручним способом, але не доварюємо — варимо на 5 хв менше, ніж вказано на упаковці. Гарбуз можна залишити кубиками або розім’яти товкачкою для картоплі. Найкраща, гладенька консистенція буде, якщо пробити блендером. Додаємо до гарбуза рис, цукор, сіль. Доварюємо до готовності рису. Додаємо родзинки (також чудово підійде курага), готуємо все разом ще декілька хвилин. В кінці вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло. Ретельно перемішуємо. Накриваємо кришкою готову страву та даємо їй настоятися 10-15 хвилин.

Коли каша настоїться, вона ще загусне. Виходить дуже смачно та ароматно. Також ми розповідали, як приготувати смачне печиво з джемом.