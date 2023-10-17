Найпростіший маринад за цим рецептом зробить скумбрію неймовірною
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Малосольна маринована скумбрія – це завжди чудова закуска. Вона доречна і до святкового столу, і сімейного обіду.
Однак багато кулінарів думають, що приготувати таку рибку вдома складно і не вийде. Однак разом із Foodoboz поділимося шикарним рецептом маринованої скумбрії. Вона вийде набагато смачнішою за ту, яку подають у магазинах. Спробуйте та переконайтеся.
Як приготувати мариновану скумбрію
Інгредієнти:
- скумбрія — 2 шт.;
- вода — 0,5 літра
- лавровий лист — 2 шт.;
- перець запашний — 3 шт.;
- чорний перець горошок – 2 шт.
- гвоздика — 1 шт.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- У каструлю наливаємо півлітра холодної води та ставимо на вогонь, додаємо лавровий лист, гвоздику, запашний перець та чорний перець горошком. Ви також можете використати білий перець або суміш різних перців.
- У маринад також додаємо сіль, цукор, доводимо до кипіння і даємо йому покипіти 2-3 хвилини, вимикаємо і даємо охолонути.
- Скумбрію потрошимо, миємо, відрізаємо їй голову і плавці, нарізаємо досить великими шматками і викладаємо в літрову банку.
- У маринад додаємо олію і переливаємо в банку з рибою. Закриваємо банку з рибою кришкою і залишаємо за кімнатної температури на добу, після чого відправляємо скумбрію в холодильник.
Подаємо мариновану скумбрію з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа" та зеленню. Смачного.