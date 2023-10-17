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Найпростіший маринад за цим рецептом зробить скумбрію неймовірною

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Домашня рибка вийде смачніше за магазинну
Домашня рибка вийде смачніше за магазинну. Фото babusyni-retsepty

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Малосольна маринована скумбрія – це завжди чудова закуска. Вона доречна і до святкового столу, і сімейного обіду.

Однак багато кулінарів думають, що приготувати таку рибку вдома складно і не вийде. Однак разом із Foodoboz поділимося шикарним рецептом маринованої скумбрії. Вона вийде набагато смачнішою за ту, яку подають у магазинах. Спробуйте та переконайтеся.

Як приготувати мариновану скумбрію

Інгредієнти:

  • скумбрія — 2 шт.;
  • вода — 0,5 літра
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • перець запашний — 3 шт.;
  • чорний перець горошок – 2 шт.
  • гвоздика — 1 шт.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • рослинна олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У каструлю наливаємо півлітра холодної води та ставимо на вогонь, додаємо лавровий лист, гвоздику, запашний перець та чорний перець горошком. Ви також можете використати білий перець або суміш різних перців.
  2. У маринад також додаємо сіль, цукор, доводимо до кипіння і даємо йому покипіти 2-3 хвилини, вимикаємо і даємо охолонути.
  3. Скумбрію потрошимо, миємо, відрізаємо їй голову і плавці, нарізаємо досить великими шматками і викладаємо в літрову банку.
  4. У маринад додаємо олію і переливаємо в банку з рибою. Закриваємо банку з рибою кришкою і залишаємо за кімнатної температури на добу, після чого відправляємо скумбрію в холодильник.

Подаємо мариновану скумбрію з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа" та зеленню. Смачного.

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#Рецепт #Скумбрія #Готуємо вдома