Найпростіший маринад за цим рецептом зробить скумбрію неймовірною

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Малосольна маринована скумбрія – це завжди чудова закуска. Вона доречна і до святкового столу, і сімейного обіду.

Однак багато кулінарів думають, що приготувати таку рибку вдома складно і не вийде. Однак разом із Foodoboz поділимося шикарним рецептом маринованої скумбрії. Вона вийде набагато смачнішою за ту, яку подають у магазинах. Спробуйте та переконайтеся.

Як приготувати мариновану скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія — 2 шт.;

вода — 0,5 літра

лавровий лист — 2 шт.;

перець запашний — 3 шт.;

чорний перець горошок – 2 шт.

гвоздика — 1 шт.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У каструлю наливаємо півлітра холодної води та ставимо на вогонь, додаємо лавровий лист, гвоздику, запашний перець та чорний перець горошком. Ви також можете використати білий перець або суміш різних перців. У маринад також додаємо сіль, цукор, доводимо до кипіння і даємо йому покипіти 2-3 хвилини, вимикаємо і даємо охолонути. Скумбрію потрошимо, миємо, відрізаємо їй голову і плавці, нарізаємо досить великими шматками і викладаємо в літрову банку. У маринад додаємо олію і переливаємо в банку з рибою. Закриваємо банку з рибою кришкою і залишаємо за кімнатної температури на добу, після чого відправляємо скумбрію в холодильник.

Подаємо мариновану скумбрію з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа" та зеленню. Смачного.