Ви забудете про моркву: цей овоч по-корейськи виходить в кілька разів смачніше і швидше

Виходить ароматна і дуже бюджетна закуска

У страв, які ми називаємо з приставкою "по-корейськи" нічого корейського, звісно ж, немає. Вони навіть мають трагічну історію, пов’язану з насильницькою депортацією корейців за СРСР. Ми розповідали про неї детально.

Але сам спосіб приготування гострих овочів припав українцям до смаку. Зазвичай цим методом готують моркву. А на порталі "Школа Життя" розповіли, як за ним приготувати гарбуз. Виходить дуже смачно.

Інгредієнти:

Гарбуз — 400-500 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Часник

Олія соняшникова

Соєвий соус

Спеції

Сіль

Спосіб приготування:

Гарбуз натираємо на тертці для корейської моркви. Додаємо дрібку солі і трохи проминаємо руками, щоб гарбуз став м’якшим. Дрібно кришимо цибулю і обсмажуємо її на олії. В ціні додаємо спеції і перемішуємо. Можна взяти суху приправу для корейської моркви і теж додати — буде смачно. Поки смажиться цибуля, додаємо до гарбуза подрібнений часник. Одразу перекладаємо готову гарячу цибулю зі спеціями. Додаємо до гарбузової маси 2 столові ложки соєвого соусу, все перемішуємо. За бажанням можна додати зелень та трохи кунжуту.

Закуску можна відразу їсти, але буде смачніше, якщо гарбуз постоїть у холодильнику кілька годин. Закуска буде ще смачнішою наступного дня. Також ми розповідали, як смачно приготувати кашу з гарбуза.