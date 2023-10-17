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Якщо сметану забули в холодильнику: рецепт смачної вечері, щоб не викидати продукт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така запіканка всім припаде до смаку
Така запіканка всім припаде до смаку. Фото Їсти

Може бути як гарніром, так і самостійною стравою

Сметана — це продукт, який майже завжди є в холодильнику українців. З нею їдять як солоні страви, так і десерти, наприклад, українські солодощі шкраб. Часом буває про неї забувають. Їсти таку сметану як самостійний додаток вже не можна.

Та є варіант, як її використати — достатньо покласти її до складу іншої страви. Для цього сметана може бути дещо протермінованою, але не повинна мати гіркий присмак. На ProstoWay розповіли, як із такої сметани приготувати картопляну запіканку з сиром.

Інгредієнти:

  • картопля
  • сметана
  • сіль, перець — до смаку
  • інші спеції — до смаку
  • зелень — опціонально
  • твердий сир — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Картоплю чистимо, нарізаємо на кружальця. Змащуємо їх сметаною, до смаку додаємо сіль та перець, інші улюблені спеції. Викладаємо у форму для запікання.
  2. На тертці натираємо сир і посипаємо ним картоплю. Ставимо форму разом із картоплею на 40 хвилин в заздалегідь розігріту духовку.
  3. Можна не посипати сиром перед приготуванням, а посипати безпосередньо за 5 хвилин до готовності. Так сир стане ніжною розплавленою скоринкою для запіканки.

Так ми отримуємо ситну і смачну страву — вона може бути як самостійним обідом, так і гарніром. Ще смачніше вийде, якщо сметану перед додаванням змішати трохи з майонезом та часником. Також ми ділились рецептом смачної картоплі "Анна" в духовці.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Сметана #Запіканка