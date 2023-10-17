Якщо сметану забули в холодильнику: рецепт смачної вечері, щоб не викидати продукт

Може бути як гарніром, так і самостійною стравою

Сметана — це продукт, який майже завжди є в холодильнику українців. З нею їдять як солоні страви, так і десерти, наприклад, українські солодощі шкраб. Часом буває про неї забувають. Їсти таку сметану як самостійний додаток вже не можна.

Та є варіант, як її використати — достатньо покласти її до складу іншої страви. Для цього сметана може бути дещо протермінованою, але не повинна мати гіркий присмак. На ProstoWay розповіли, як із такої сметани приготувати картопляну запіканку з сиром.

Інгредієнти:

картопля

сметана

сіль, перець — до смаку

інші спеції — до смаку

зелень — опціонально

твердий сир — до смаку

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, нарізаємо на кружальця. Змащуємо їх сметаною, до смаку додаємо сіль та перець, інші улюблені спеції. Викладаємо у форму для запікання. На тертці натираємо сир і посипаємо ним картоплю. Ставимо форму разом із картоплею на 40 хвилин в заздалегідь розігріту духовку. Можна не посипати сиром перед приготуванням, а посипати безпосередньо за 5 хвилин до готовності. Так сир стане ніжною розплавленою скоринкою для запіканки.

Так ми отримуємо ситну і смачну страву — вона може бути як самостійним обідом, так і гарніром. Ще смачніше вийде, якщо сметану перед додаванням змішати трохи з майонезом та часником. Також ми ділились рецептом смачної картоплі "Анна" в духовці.