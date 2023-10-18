Найшвидша піца готується за цим рецептом: ви снідатимете через 15 хвилин
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Вам не доведеться включати духовку і поратися з тестом
Тонка піца з рум’яними бортиками, смачною начинкою та ароматним соусом – це не страва, а фантастика. Для такої смакоти не обов’язково йти до піцерії, замовляти доставку або довго стояти біля плити. Її легко і просто можна приготувати вдома, і ми вам доведемо.
Для піци за рецептом Shuba не потрібно ні грама борошна, та й включати духовку ви теж не будете. Вся річ у тому, що ми приготуємо її на лаваші. Та й суворо дотримуватись рецепту теж не варто. Ви можете вибрати для піци будь-яку начинку, наприклад, курятину замінити на ковбаски або шинку, додати більше різноманітних овочів або кілька видів соусів. Піца виручить вас у разі несподіваного голоду або несподіваних гостей.
Як приготувати піцу на лаваші
Інгредієнти:
- лаваш;
- кетчуп;
- твердий тертий сир;
- готова курка;
- маринована цибуля;
- томати.
Спосіб приготування:
- Деко застелите фольгою, зверху покладіть лист лаваша і присипте твердим тертим сиром.
- Сир накрийте другим аркушем лаваша, змастіть його кетчупом. Зверху посипте сиром і викладіть готове куряче м’ясо.
- Додайте шар нарізаних помідорів, маринованої цибулі та знову посипте все сиром.
- Відправте піцу в розігріту до 180°C духовку на 15 хвилин.
Лаваш для піци можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Це дуже просто.