Найшвидша піца готується за цим рецептом: ви снідатимете через 15 хвилин

Вам не доведеться включати духовку і поратися з тестом

Тонка піца з рум’яними бортиками, смачною начинкою та ароматним соусом – це не страва, а фантастика. Для такої смакоти не обов’язково йти до піцерії, замовляти доставку або довго стояти біля плити. Її легко і просто можна приготувати вдома, і ми вам доведемо.

Для піци за рецептом Shuba не потрібно ні грама борошна, та й включати духовку ви теж не будете. Вся річ у тому, що ми приготуємо її на лаваші. Та й суворо дотримуватись рецепту теж не варто. Ви можете вибрати для піци будь-яку начинку, наприклад, курятину замінити на ковбаски або шинку, додати більше різноманітних овочів або кілька видів соусів. Піца виручить вас у разі несподіваного голоду або несподіваних гостей.

Як приготувати піцу на лаваші

Інгредієнти:

лаваш;

кетчуп;

твердий тертий сир;

готова курка;

маринована цибуля;

томати.

Спосіб приготування:

Деко застелите фольгою, зверху покладіть лист лаваша і присипте твердим тертим сиром. Сир накрийте другим аркушем лаваша, змастіть його кетчупом. Зверху посипте сиром і викладіть готове куряче м’ясо. Додайте шар нарізаних помідорів, маринованої цибулі та знову посипте все сиром. Відправте піцу в розігріту до 180°C духовку на 15 хвилин.

Лаваш для піци можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Це дуже просто.