Вам навіть ліпити нічого не доведеться: лінивіше вареників ви не знайдете

На їх приготування ви витратите лише 10 хвилин

Фантастичні вареники – це традиційна українська страва. Вони відрізняються великою кількістю солоних і солодких начинок — практично з усього, що є вдома, можна приготувати чудову начинку. Ми готуємо вареники з пишного тіста, варимо їх у каструлі чи робимо на пару – варіантів цієї страви неможливо перерахувати.

А що робити, якщо не хочеться довго стояти на кухні? Рrostoway пропонує рецепт лінивих вареників. Для них вам не доведеться стояти довго на кухні — з приготуванням ви впораєтеся дуже швидко. Це ідеальна страва для смачного та швидкого сніданку чи перекушування.

Як приготувати ліниві вареники

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 200 г;

яйце – 1 шт.;

борошно — 5-6 ст.л.;

сіль — ⅓ ч.л.;

цукор – 1 ст.

олія – 20 г.

Спосіб приготування:

У мисці розімніть кисломолочний сир. Додайте яйце, цукор, сіль і перемішайте все до однорідного стану. В отриману масу додайте просіяний борошно та замісіть тісто. Розкотіть його в ковбаску і наріжте на невеликі шматочки. У каструлю налийте воду, додайте трохи солі та доведіть до кипіння. У киплячу воду вкиньте ліниві вареники й проваріть до готовності.

Готові ліниві вареники подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного.