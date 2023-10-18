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Вам навіть ліпити нічого не доведеться: лінивіше вареників ви не знайдете

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудова страва виходить швидко і з простих продуктів
Чудова страва виходить швидко і з простих продуктів. Фото shuba.life

На їх приготування ви витратите лише 10 хвилин

Фантастичні вареники – це традиційна українська страва. Вони відрізняються великою кількістю солоних і солодких начинок — практично з усього, що є вдома, можна приготувати чудову начинку. Ми готуємо вареники з пишного тіста, варимо їх у каструлі чи робимо на пару – варіантів цієї страви неможливо перерахувати.

А що робити, якщо не хочеться довго стояти на кухні? Рrostoway пропонує рецепт лінивих вареників. Для них вам не доведеться стояти довго на кухні — з приготуванням ви впораєтеся дуже швидко. Це ідеальна страва для смачного та швидкого сніданку чи перекушування.

Як приготувати ліниві вареники

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 200 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно — 5-6 ст.л.;
  • сіль — ⅓ ч.л.;
  • цукор – 1 ст.
  • олія – 20 г.

Спосіб приготування:

  1. У мисці розімніть кисломолочний сир. Додайте яйце, цукор, сіль і перемішайте все до однорідного стану.
  2. В отриману масу додайте просіяний борошно та замісіть тісто. Розкотіть його в ковбаску і наріжте на невеликі шматочки.
  3. У каструлю налийте воду, додайте трохи солі та доведіть до кипіння. У киплячу воду вкиньте ліниві вареники й проваріть до готовності.

Готові ліниві вареники подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного.

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#Рецепт #Готуємо вдома #Ліниві вареники