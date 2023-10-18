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Борщ вийде навіть смачніше за бабусин: весь секрет в одному інгредієнті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таким борщиком захопляться абсолютно всі
Таким борщиком захопляться абсолютно всі. Фото vgorode.ua

Рецепт виручить, якщо вдома немає свіжої капусти

Український борщ — страва, без якої ми не представляємо нашої кухні. Цю страву навіть внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Безперечно, рецептів приготування борщу дуже багато, і кожен кулінар готує його по-своєму. Сьогодні разом із "УНІАН" поділимося рецептом борщу із квашеною капустою. Він дуже допоможе, якщо немає свіжої, зате є баночка квашеної капусти з запасів на зиму. Борщ вийде ароматним та наваристим.

Як приготувати борщ із квашеною капустою та куркою

Інгредієнти:

  • курка на кістки — 300 г;
  • квашена капуста — 230 г;
  • картопля — 700 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • буряк маленький — 1 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • соняшникова олія — 4 ст.л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • зелень — пучок;
  • сіль, мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Курку викладіть у каструлю з водою і варіть бульйон близько 40-50 хвилин.
  2. Моркву, картоплю та буряк почистьте. Буряк натріть на тертці, моркву дрібно наріжте, наріжте картоплю кубиками.
  3. У курячий бульйон покладіть картоплю і відваріть до готовності.
  4. У цей час цибулю та моркву відправте в розігріту сковороду з олією, посмажте 2 хвилини. До овочів додайте буряки, смажте ще 3 хвилини. Додайте нарізані помідори та томатну пасту, все разом протушкуйте під кришкою.
  5. До овочів додайте квашену капусту, влийте кілька половників гарячого бульйону і тушкуйте всі 10 хвилин під кришкою, нарешті додайте тертий часник.
  6. До готової картоплі додайте лавровий лист та овочі, проваріть близько 5 хвилин. Через вказаний час додайте спеції, зелень та посоліть. Борщ готовий.

Подавайте борщ із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Борщ #Готуємо вдома