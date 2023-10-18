Борщ вийде навіть смачніше за бабусин: весь секрет в одному інгредієнті
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Рецепт виручить, якщо вдома немає свіжої капусти
Український борщ — страва, без якої ми не представляємо нашої кухні. Цю страву навіть внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Безперечно, рецептів приготування борщу дуже багато, і кожен кулінар готує його по-своєму. Сьогодні разом із "УНІАН" поділимося рецептом борщу із квашеною капустою. Він дуже допоможе, якщо немає свіжої, зате є баночка квашеної капусти з запасів на зиму. Борщ вийде ароматним та наваристим.
Як приготувати борщ із квашеною капустою та куркою
Інгредієнти:
- курка на кістки — 300 г;
- квашена капуста — 230 г;
- картопля — 700 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- буряк маленький — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- соняшникова олія — 4 ст.л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- зелень — пучок;
- сіль, мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курку викладіть у каструлю з водою і варіть бульйон близько 40-50 хвилин.
- Моркву, картоплю та буряк почистьте. Буряк натріть на тертці, моркву дрібно наріжте, наріжте картоплю кубиками.
- У курячий бульйон покладіть картоплю і відваріть до готовності.
- У цей час цибулю та моркву відправте в розігріту сковороду з олією, посмажте 2 хвилини. До овочів додайте буряки, смажте ще 3 хвилини. Додайте нарізані помідори та томатну пасту, все разом протушкуйте під кришкою.
- До овочів додайте квашену капусту, влийте кілька половників гарячого бульйону і тушкуйте всі 10 хвилин під кришкою, нарешті додайте тертий часник.
- До готової картоплі додайте лавровий лист та овочі, проваріть близько 5 хвилин. Через вказаний час додайте спеції, зелень та посоліть. Борщ готовий.
Подавайте борщ із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.