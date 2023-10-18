Борщ вийде навіть смачніше за бабусин: весь секрет в одному інгредієнті

Рецепт виручить, якщо вдома немає свіжої капусти

Український борщ — страва, без якої ми не представляємо нашої кухні. Цю страву навіть внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Безперечно, рецептів приготування борщу дуже багато, і кожен кулінар готує його по-своєму. Сьогодні разом із "УНІАН" поділимося рецептом борщу із квашеною капустою. Він дуже допоможе, якщо немає свіжої, зате є баночка квашеної капусти з запасів на зиму. Борщ вийде ароматним та наваристим.

Як приготувати борщ із квашеною капустою та куркою

Інгредієнти:

курка на кістки — 300 г;

квашена капуста — 230 г;

картопля — 700 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

буряк маленький — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

соняшникова олія — 4 ст.л.;

лавровий лист — 1 шт.;

зелень — пучок;

сіль, мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курку викладіть у каструлю з водою і варіть бульйон близько 40-50 хвилин. Моркву, картоплю та буряк почистьте. Буряк натріть на тертці, моркву дрібно наріжте, наріжте картоплю кубиками. У курячий бульйон покладіть картоплю і відваріть до готовності. У цей час цибулю та моркву відправте в розігріту сковороду з олією, посмажте 2 хвилини. До овочів додайте буряки, смажте ще 3 хвилини. Додайте нарізані помідори та томатну пасту, все разом протушкуйте під кришкою. До овочів додайте квашену капусту, влийте кілька половників гарячого бульйону і тушкуйте всі 10 хвилин під кришкою, нарешті додайте тертий часник. До готової картоплі додайте лавровий лист та овочі, проваріть близько 5 хвилин. Через вказаний час додайте спеції, зелень та посоліть. Борщ готовий.

Подавайте борщ із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.