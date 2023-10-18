З цим соусом близькі з’їдять усі макарони вдома

Після такого соусу все оближуть і пальці, і тарілки.

Італійські страви неймовірно смачні. Чого варта піца з різними начинками чи італійська паста болоньєзе.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо соус із пармезану. Смачний та ароматний, він відмінно доповнить пасту і зробить її ще смачнішою. Таку смакоту можна намазувати на брускету або вмочувати в нього хлібні палички. Соус також відмінно доповнить м’ясні страви, ризотто, лазанью, солоні пироги та запіканки. При приготуванні соусу важливо не додавати надто багато солі. Страву можна доповнити мускатним горіхом для аромату. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати соус з пармезану

Інгредієнти на 6 порцій:

масло вершкове 73% — 20 г;

борошно пшеничне — 2 ст. л.;

молоко 2,8% — 240 мл;

пармезан тертий – 45 г;

сіль — 1/4 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

паприка — 2 р.

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопіть у сковороді на середньому вогні. Додайте до нього муку, все перемішайте. Постійно помішуючи, готуйте від 30 секунд до 1 хвилини – суміш повинна стати золотистою та однорідною. До отриманої суміші додайте молоко і доведіть до кипіння. Помішуючи, готуйте 1-2 хвилини – суміш повинна загуснути. Додайте в соус натертий сир пармезан, додайте сіль, перець, паприку і перемішуйте до однорідності. Зніміть з вогню і відразу подавайте, поки соус не загусне.

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