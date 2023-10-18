Фантастичну вечерю можна приготувати з лаваша та жмені фаршу

Ситно, смачно та дуже швидко

Кожен кулінар рано чи пізно ставить собі питання, що приготувати на вечерю. Адже хочеться повечеряти смачно, ситно і не стояти цілий вечір біля плити.

Якщо хочеться смачної випічки, але немає бажання довго возитися з тестом, пропонуємо рецепт соковитого і ситного рулету м’ясного рулету. Така страва від "Ідей для сніданку та вечері" сподобається вам за простоту приготування, а близьким – за неймовірний смак.

Як приготувати соковитий і ситний м’ясний рулет

Інгредієнти:

вірменський лаваш — 1 упаковка (2 листи);

м’ясний фарш – 400 г;

сир твердий – 200 г;

цибуля – 1 шт. (80 г);

куряче яйце – 2 шт.;

перець чорний мелений, сіль, кунжут – до смаку.

Спосіб приготування:

У фарш додаємо одне яйце, сіль та перець, все ретельно перемішуємо. Лаваш викладаємо на рівну поверхню, по всій поверхні розкладаємо натертий сир. Сирний шар накриваємо другим листом лаваша. Далі рівномірно розподіляємо фарш по всьому листу. Лаваш скручуємо в рулет і змащуємо його збитим яйцем для смачної скоринки. За бажання рулет можна посипати кунжутом і натертим сиром. Загортаємо рулет у фольгу, кладемо на лист і відправляємо в духовку при 190°С на 30-35 хвилин.

Лаваш можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Вам знадобляться прості інгредієнти та трохи часу.