Фантастичну вечерю можна приготувати з лаваша та жмені фаршу
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Ситно, смачно та дуже швидко
Кожен кулінар рано чи пізно ставить собі питання, що приготувати на вечерю. Адже хочеться повечеряти смачно, ситно і не стояти цілий вечір біля плити.
Якщо хочеться смачної випічки, але немає бажання довго возитися з тестом, пропонуємо рецепт соковитого і ситного рулету м’ясного рулету. Така страва від "Ідей для сніданку та вечері" сподобається вам за простоту приготування, а близьким – за неймовірний смак.
Як приготувати соковитий і ситний м’ясний рулет
Інгредієнти:
- вірменський лаваш — 1 упаковка (2 листи);
- м’ясний фарш – 400 г;
- сир твердий – 200 г;
- цибуля – 1 шт. (80 г);
- куряче яйце – 2 шт.;
- перець чорний мелений, сіль, кунжут – до смаку.
Спосіб приготування:
- У фарш додаємо одне яйце, сіль та перець, все ретельно перемішуємо.
- Лаваш викладаємо на рівну поверхню, по всій поверхні розкладаємо натертий сир.
- Сирний шар накриваємо другим листом лаваша. Далі рівномірно розподіляємо фарш по всьому листу.
- Лаваш скручуємо в рулет і змащуємо його збитим яйцем для смачної скоринки. За бажання рулет можна посипати кунжутом і натертим сиром.
- Загортаємо рулет у фольгу, кладемо на лист і відправляємо в духовку при 190°С на 30-35 хвилин.
Лаваш можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Вам знадобляться прості інгредієнти та трохи часу.