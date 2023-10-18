Вам допоможуть два яблука: така печінка танутиме в роті

Така печінка підкорить усіх без винятку

Куряча печінка – корисний та смачний продукт. Її можна їсти як самостійну страву, а можна додавати як інгредієнт у різноманітні салати.

Сьогодні разом із Рrostoway ми приготуємо найніжнішу печінку з яблуками. Така проста в приготуванні страва просто танутиме в роті. М’яка та апетитна печінка настільки вам сподобається, що ви готуватимете її майже кожен день.

Як приготувати ніжну курячу печінку

Інгредієнти:

куряча печінка – 800 г;

яблука – 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 120 г;

олія – 4 ст. л;

пшеничне борошно – 0.5 склянки;

лимон – 0.5 шт.;

мелена кориця, мускатний горіх — по щіпці, на свій смак;

сіль, перець чорний мелений — на свій смак.

Спосіб приготування:

Курячу печінку промийте, очистьте від жовчних проток та плівок і великими шматочками. Цибулю почистьте, наріжте тонкими півкільцями. Яблука помийте, обсушіть, видаліть серцевину, наріжте скибочками та збризкайте лимонним соком. У глибоку миску насипте борошно та обваляйте в ній шматочки печінки. Сковороду з рослинною олією розігрійте і на сильному вогні посмажте печінку з усіх боків протягом приблизно 4-6 хвилин. У цій же сковороді обсмажте протягом 1-2 хвилин яблука, посипавши їх корицею та мускатним горіхом, перекладіть в окрему ємність. У тій же сковороді обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте печінку і яблука. Все накрийте кришкою і тушкуйте 5-7 хвилин до готовності печінки. Замість тушкування у сковороді можна відправити печінку у розігріту до 180 градусів духовку на 5-7 хвилин.

Подавайте печінку з ароматним картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!