Вам допоможуть два яблука: така печінка танутиме в роті
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Така печінка підкорить усіх без винятку
Куряча печінка – корисний та смачний продукт. Її можна їсти як самостійну страву, а можна додавати як інгредієнт у різноманітні салати.
Сьогодні разом із Рrostoway ми приготуємо найніжнішу печінку з яблуками. Така проста в приготуванні страва просто танутиме в роті. М’яка та апетитна печінка настільки вам сподобається, що ви готуватимете її майже кожен день.
Як приготувати ніжну курячу печінку
Інгредієнти:
- куряча печінка – 800 г;
- яблука – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 120 г;
- олія – 4 ст. л;
- пшеничне борошно – 0.5 склянки;
- лимон – 0.5 шт.;
- мелена кориця, мускатний горіх — по щіпці, на свій смак;
- сіль, перець чорний мелений — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Курячу печінку промийте, очистьте від жовчних проток та плівок і великими шматочками.
- Цибулю почистьте, наріжте тонкими півкільцями.
- Яблука помийте, обсушіть, видаліть серцевину, наріжте скибочками та збризкайте лимонним соком.
- У глибоку миску насипте борошно та обваляйте в ній шматочки печінки.
- Сковороду з рослинною олією розігрійте і на сильному вогні посмажте печінку з усіх боків протягом приблизно 4-6 хвилин.
- У цій же сковороді обсмажте протягом 1-2 хвилин яблука, посипавши їх корицею та мускатним горіхом, перекладіть в окрему ємність.
- У тій же сковороді обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте печінку і яблука. Все накрийте кришкою і тушкуйте 5-7 хвилин до готовності печінки.
- Замість тушкування у сковороді можна відправити печінку у розігріту до 180 градусів духовку на 5-7 хвилин.
Подавайте печінку з ароматним картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!