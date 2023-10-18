Просто загорніть сир у крабові палички: така закуска перша зникне зі столу

Буде доречною і до святкового столу, і до сімейних посиденьок

На випадок сильного голоду чи несподіваних гостей хочеться, щоб під рукою був рецепт ситної, смачної та швидкої приготування закуски. Саме таку сьогодні з вами і приготуємо.

Крабові палички у сирному клярі за рецептом "1 хвилина" готуються швидко та з простих інгредієнтів, які точно знайдуться у вашому холодильнику. Вам достатньо загорнути сир у крабові палички, обмокнути їх у кляр і обсмажити на олії. Готуйте відразу подвійну порцію – це так смачно, що закуска миттєво зникне зі столу.

Як приготувати крабові палички у сирному клярі

Інгредієнти:

крабові палички – 10-15 шт.;

твердий сир – 250 г;

яйця – 2 шт.;

борошно — 3 ст. л;

молоко – 2 ст. л;

сіль, перець – на свій смак;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Крабові палички потрібно очистити від упаковки, кожну розгорнути в пласт. Сир (200 г) слід нарізати на невеликі брусочки за кількістю крабових паличок. Кожен шматочок сиру слід покласти в крабову паличку та загорнути рулетиком. Для приготування кляру миску слід вбити яйця, додати молоко і розмішати віночком до однорідного стану. У суміш необхідно додати борошно, сіль, перець та 50 г натертого на дрібній тертці сиру. Все потрібно розмішати до однорідності. Крабові палички потрібно занурити в кляр і обсмажити у сковороді з розігрітою олією на середньому вогні з боків до золотистості.

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