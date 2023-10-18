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Просто загорніть сир у крабові палички: така закуска перша зникне зі столу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Нереально смачна гаряча закуска
Нереально смачна гаряча закуска. Фото smachnonews.24tv.ua

Буде доречною і до святкового столу, і до сімейних посиденьок

На випадок сильного голоду чи несподіваних гостей хочеться, щоб під рукою був рецепт ситної, смачної та швидкої приготування закуски. Саме таку сьогодні з вами і приготуємо.

Крабові палички у сирному клярі за рецептом "1 хвилина" готуються швидко та з простих інгредієнтів, які точно знайдуться у вашому холодильнику. Вам достатньо загорнути сир у крабові палички, обмокнути їх у кляр і обсмажити на олії. Готуйте відразу подвійну порцію – це так смачно, що закуска миттєво зникне зі столу.

Як приготувати крабові палички у сирному клярі

Інгредієнти:

  • крабові палички – 10-15 шт.;
  • твердий сир – 250 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно — 3 ст. л;
  • молоко – 2 ст. л;
  • сіль, перець – на свій смак;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Крабові палички потрібно очистити від упаковки, кожну розгорнути в пласт.
  2. Сир (200 г) слід нарізати на невеликі брусочки за кількістю крабових паличок.
  3. Кожен шматочок сиру слід покласти в крабову паличку та загорнути рулетиком.
  4. Для приготування кляру миску слід вбити яйця, додати молоко і розмішати віночком до однорідного стану. У суміш необхідно додати борошно, сіль, перець та 50 г натертого на дрібній тертці сиру. Все потрібно розмішати до однорідності.
  5. Крабові палички потрібно занурити в кляр і обсмажити у сковороді з розігрітою олією на середньому вогні з боків до золотистості.

Рекомендуємо з крабовими паличками приготувати яєчний рулет за рецептом "Телеграфа". Це чудова страва з простих продуктів.

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