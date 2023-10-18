Втричі смачніше за звичайну шарлотку: цю запіканку проситимуть щодня
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Цей рецепт попросять усі без винятку
Осінь — пора яблук і смачної домашньої випічки з цим фруктом. Але якщо хочеться спробувати щось окрім класичної шарлотки, тоді вам сюди.
Разом із "Важно знать" приготуємо сьогодні сирну запіканку з яблуками. Під час її запікання запах буде настільки апетитним, що близькі стоятимуть біля духовки та чекатимуть на приготування ароматної та ніжної смакоти. Але будьте готові – сім’я обов’язково попросить таку запіканку завтра.
Як приготувати сирну запіканку з яблуками
Інгредієнти:
- 400 г яблук;
- 200 г сиру;
- 4 яйця;
- 130 г борошна;
- 120 г цукру;
- 60 г сметани (10%);
- 0,3 ч. л. соди;
- 1 г ванільного цукру.
Спосіб приготування:
- У миску розбиваємо яйця, додаємо сіль, цукор і добре збиваємо.
- В отриману суміш додаємо сир, сметану, ретельно перемішуємо.
- Туди ж відправляємо борошно, ваніль, соду і замішуємо тісто — воно має бути густим, як для оладок.
- Поки тісто трохи відпочиває, нарізаємо часточками яблука.
- Форму змащуємо вершковим маслом, на дно укладаємо яблука, потім акуратно виливаємо тісто.
- Відправляємо запіканку до духовки при 190 градусах на 40 хвилин.
Через зазначений час апетитна та ароматна запіканка готова. Заварюйте улюблений напій та подавайте до столу.