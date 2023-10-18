Втричі смачніше за звичайну шарлотку: цю запіканку проситимуть щодня

Цей рецепт попросять усі без винятку

Осінь — пора яблук і смачної домашньої випічки з цим фруктом. Але якщо хочеться спробувати щось окрім класичної шарлотки, тоді вам сюди.

Разом із "Важно знать" приготуємо сьогодні сирну запіканку з яблуками. Під час її запікання запах буде настільки апетитним, що близькі стоятимуть біля духовки та чекатимуть на приготування ароматної та ніжної смакоти. Але будьте готові – сім’я обов’язково попросить таку запіканку завтра.

Як приготувати сирну запіканку з яблуками

Інгредієнти:

400 г яблук;

200 г сиру;

4 яйця;

130 г борошна;

120 г цукру;

60 г сметани (10%);

0,3 ч. л. соди;

1 г ванільного цукру.

Спосіб приготування:

У миску розбиваємо яйця, додаємо сіль, цукор і добре збиваємо. В отриману суміш додаємо сир, сметану, ретельно перемішуємо. Туди ж відправляємо борошно, ваніль, соду і замішуємо тісто — воно має бути густим, як для оладок. Поки тісто трохи відпочиває, нарізаємо часточками яблука. Форму змащуємо вершковим маслом, на дно укладаємо яблука, потім акуратно виливаємо тісто. Відправляємо запіканку до духовки при 190 градусах на 40 хвилин.

Через зазначений час апетитна та ароматна запіканка готова. Заварюйте улюблений напій та подавайте до столу.