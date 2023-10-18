Ці деруни навіть смажити не доведеться: незвичайний рецепт

Родзинка карпатської кухні

Хрумкі зовні та соковиті всередині дерунинеможливо не любити. Класична страва готується з картоплі, цибулі, солі, перцю та готується на сковороді. Однак сьогодні ми трохи змінимо технологію приготування та… зваримо їх.

Така незвичайна страва готується на Прикарпатті та називається книглями. Shuba пропонує їх приготувати зі смаженою цибулею та шкварками. Вони схожі на варені деруни, але завдяки засмажці особливо смачні. Спробуємо?

Як приготувати книжки з картоплі

Інгредієнти на 6 порцій:

картопля — 800 г;

картопля відварена в мундирі — 800 г;

яйця курячі — 1 шт.;

крохмаль кукурудзяний — 4 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Для засмажки:

сало — 100 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

паприка мелена — 1 ч. л.

Для варіння:

вода — 3 л;

сіль — до свого смаку;

крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Цибулю почистьте та наріжте півкільцями, сало наріжте брусочками, очистьте від шкірки варену та сиру картоплю. Сирий картоплю натріть на дрібній тертці, відіжміть рідину і злийте її. У ту ж миску натріть варену картоплю, додайте яйце, сіль, крохмаль. Ретельно перемішайте масу та зробіть з неї кульки, злегка притисніть їх. У великій каструлі закип’ятіть воду та посоліть її. У 100 мл води розчиніть 2 ложки крохмалю і вилийте в окріп. Все ретельно перемішайте. У киплячу воду відправте книглі, перемішайте. "Деруни" будуть готові, коли спливуть. Шумівкою викладіть їх у тарілку. Для засмажки на розігріту сковороду покладіть шматочки сала, посмажте до напівготовності. Додайте цибулю, перемішайте і смажте разом до прозорості цибулі. Посипте паприкою, викладіть готову засмажку на книжки та подавайте до столу.

Рекомендуємо також приготувати деруни по-чеськи за рецептом "Телеграфа". Ви закохаєтеся в цю страву!