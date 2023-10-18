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Цю кашу готували козаки у походах: давній рецепт української страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Спробуйте – і вам теж сподобається
Спробуйте – і вам теж сподобається. Фото Meta.ua

Таку кашу козаки любили за ситість та калорійність

Час від часу ми думаємо, що ж готували козаки під час походів — у цьому випадку харчування має бути ситим і калорійним. Ми вже готували польову козацьку кашу з пшона, тепер настав час соломахи.

Ця традиційна страва української кухні готується на гречаному борошні з додаванням сала та смаженої цибулі. Саме за швидкість приготування, ситість її любили козаки. Спробуємо приготувати разом із Shuba?

Як приготувати соломаху

Інгредієнти на 4 порції:

  • борошно гречане — 300 г;
  • сало — 200 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • олія соняшникова — 100 г;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Гречане борошно покладіть у миску. Розмішуючи, влийте туди ж тонким струмком холодну воду. Води має бути стільки, щоб борошно розмішалося, але суміш не вийшла зовсім рідкою.
  2. У каструлі доведіть до кипіння близько 4 склянок води та посоліть. Постійно помішуючи, додайте у воду борошняну суміш.
  3. Через 5 хвилин в кашу додайте олію і помішуючи, готуйте до загусання.
  4. Поки вариться каша, подрібніть цибулю та сало, відправте їх на сковороду. Посоліть, поперчіть та підсмажте до золотистого кольору.
  5. Коли каша загусне, вимкніть вогонь і додайте до каші смажене сало з цибулею, ретельно все перемішайте і подавайте на стіл.

Рекомендуємо також скуштувати традиційну закуску козаків за рецептом "Телеграфа". Ви приготуєте його за 15 хвилин.

Теги:
#Рецепт #Козаки #Каша #Готуємо вдома