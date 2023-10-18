Цю кашу готували козаки у походах: давній рецепт української страви
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Таку кашу козаки любили за ситість та калорійність
Час від часу ми думаємо, що ж готували козаки під час походів — у цьому випадку харчування має бути ситим і калорійним. Ми вже готували польову козацьку кашу з пшона, тепер настав час соломахи.
Ця традиційна страва української кухні готується на гречаному борошні з додаванням сала та смаженої цибулі. Саме за швидкість приготування, ситість її любили козаки. Спробуємо приготувати разом із Shuba?
Як приготувати соломаху
Інгредієнти на 4 порції:
- борошно гречане — 300 г;
- сало — 200 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- олія соняшникова — 100 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Гречане борошно покладіть у миску. Розмішуючи, влийте туди ж тонким струмком холодну воду. Води має бути стільки, щоб борошно розмішалося, але суміш не вийшла зовсім рідкою.
- У каструлі доведіть до кипіння близько 4 склянок води та посоліть. Постійно помішуючи, додайте у воду борошняну суміш.
- Через 5 хвилин в кашу додайте олію і помішуючи, готуйте до загусання.
- Поки вариться каша, подрібніть цибулю та сало, відправте їх на сковороду. Посоліть, поперчіть та підсмажте до золотистого кольору.
- Коли каша загусне, вимкніть вогонь і додайте до каші смажене сало з цибулею, ретельно все перемішайте і подавайте на стіл.
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