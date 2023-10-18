Якщо ви дуже зайняті, приготуйте ці голубці: домашні будуть просити добавки
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Соковиті, ароматні, найсмачніші голубці зі звичайних продуктів
Якщо на готування традиційних голубців не вистачає часу, можна приготувати ліниві — вони виходять ніжними, соковитими та дуже смачними. При цьому смак мало чим відрізняється від звичайних голубців.
Ліниві голубці — це поєднання смаків м’ясного фаршу, білокачанної капусти та чималої кількості томатного соусу. А рецептом із нами поділилися на порталі "Як я приготувала".
Як приготувати ледачі голубці
Інгредієнти:
- фарш – 500 г
- капуста – 300 г
- рис – 100 г
- яйце – 1 шт.
- сіль перець
- сметана – 4 ст. л.;
- вода – 0,5 ст.
- томатний соус – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Капусту тонко порізати.
- Рис відварити до напівготовності.
- М’ясо перетворити на фарш або купити готовий.
- Змішати капусту, фарш, рис, додати яйце, посолити, поперчити.
- Ретельно перемішати, сформувати котлетки.
- Обсмажити їх на сковороді, а потім перекласти у форму та залити соусом, змішавши сметану, томатну пасту та воду. Запікати близько 20 хвилин при температурі 180 градусів.
А якщо ви любите голубці, рекомендуємо їх приготувати голубці по-румунськи. У них використовують кілька видів м’яса, поєднуючи з беконом.