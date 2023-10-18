Якщо ви дуже зайняті, приготуйте ці голубці: домашні будуть просити добавки

Соковиті, ароматні, найсмачніші голубці зі звичайних продуктів

Якщо на готування традиційних голубців не вистачає часу, можна приготувати ліниві — вони виходять ніжними, соковитими та дуже смачними. При цьому смак мало чим відрізняється від звичайних голубців.

Ліниві голубці — це поєднання смаків м’ясного фаршу, білокачанної капусти та чималої кількості томатного соусу. А рецептом із нами поділилися на порталі "Як я приготувала".

Як приготувати ледачі голубці

Інгредієнти:

фарш – 500 г

капуста – 300 г

рис – 100 г

яйце – 1 шт.

сіль перець

сметана – 4 ст. л.;

вода – 0,5 ст.

томатний соус – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Капусту тонко порізати. Рис відварити до напівготовності. М’ясо перетворити на фарш або купити готовий. Змішати капусту, фарш, рис, додати яйце, посолити, поперчити. Ретельно перемішати, сформувати котлетки. Обсмажити їх на сковороді, а потім перекласти у форму та залити соусом, змішавши сметану, томатну пасту та воду. Запікати близько 20 хвилин при температурі 180 градусів.

А якщо ви любите голубці, рекомендуємо їх приготувати голубці по-румунськи. У них використовують кілька видів м’яса, поєднуючи з беконом.