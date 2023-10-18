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Якщо ви дуже зайняті, приготуйте ці голубці: домашні будуть просити добавки

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Готувати такі голубці швидше, ніж звичайні, і сам процес значно простіший
Готувати такі голубці швидше, ніж звичайні, і сам процес значно простіший. Фото 1000.menu

Соковиті, ароматні, найсмачніші голубці зі звичайних продуктів

Якщо на готування традиційних голубців не вистачає часу, можна приготувати ліниві — вони виходять ніжними, соковитими та дуже смачними. При цьому смак мало чим відрізняється від звичайних голубців.

Ліниві голубці — це поєднання смаків м’ясного фаршу, білокачанної капусти та чималої кількості томатного соусу. А рецептом із нами поділилися на порталі "Як я приготувала".

Як приготувати ледачі голубці

Інгредієнти:

  • фарш – 500 г
  • капуста – 300 г
  • рис – 100 г
  • яйце – 1 шт.
  • сіль перець
  • сметана – 4 ст. л.;
  • вода – 0,5 ст.
  • томатний соус – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Капусту тонко порізати.
  2. Рис відварити до напівготовності.
  3. М’ясо перетворити на фарш або купити готовий.
  4. Змішати капусту, фарш, рис, додати яйце, посолити, поперчити.
  5. Ретельно перемішати, сформувати котлетки.
  6. Обсмажити їх на сковороді, а потім перекласти у форму та залити соусом, змішавши сметану, томатну пасту та воду. Запікати близько 20 хвилин при температурі 180 градусів.

А якщо ви любите голубці, рекомендуємо їх приготувати голубці по-румунськи. У них використовують кілька видів м’яса, поєднуючи з беконом.

Теги:
#Голубці #Готуємо вдома #ліниві голубці