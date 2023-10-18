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Без цих часникових булочок не обійдеться жоден обід

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі булочки вийдуть пишними та дуже апетитними.
Такі булочки вийдуть пишними та дуже апетитними.. Фото smachnonews.24tv.ua

Ви здивуєтеся, як просто їх приготувати

Ароматний смачний, наваристий борщ – традиційна українська страва. Що може бути краще, ніж тарілочка улюбленої страви з пишними чесночними булочками.

Саме такі булочки ми разом із Foodoboz і приготуємо. Прості у приготуванні, вони виходять неймовірно смачними та пишними. Від них захопиться вся родина.

Як приготувати часникові булочки

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно — 3 ст.;
  • вода кімнатної температури — 1 ст.;
  • сухі дріжджі — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • петрушка — пучок;
  • часник — 3-4 зуб.;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку тарілку двічі просіюємо через сито три склянки пшеничного борошна, додаємо воду, дріжджі, цукор, олію, сіль і вимішуємо тісто.
  2. Форму для запікання змащуємо оливковою олією.
  3. З готового тіста формуємо однакові красиві кульки, викладаємо їх у форму, даємо постояти та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку випікатися протягом 20-25 хвилин.
  4. Для приготування заливки миємо, сушимо та подрібнюємо ножем, додаємо пропущений через прес часник і трохи оливкової олії. Все солимо, перчимо перемішуємо, змащуємо готові булочки, даємо настоятися протягом 1 хвилини та подаємо до столу.

А щоб булочки не черствіли довгий час, можна додати до тіста один інгредієнт. Так вони будуть свіжішими довше.

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#Рецепт #Булочки #Часник #Готуємо вдома