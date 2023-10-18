Без цих часникових булочок не обійдеться жоден обід
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Ви здивуєтеся, як просто їх приготувати
Ароматний смачний, наваристий борщ – традиційна українська страва. Що може бути краще, ніж тарілочка улюбленої страви з пишними чесночними булочками.
Саме такі булочки ми разом із Foodoboz і приготуємо. Прості у приготуванні, вони виходять неймовірно смачними та пишними. Від них захопиться вся родина.
Як приготувати часникові булочки
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 3 ст.;
- вода кімнатної температури — 1 ст.;
- сухі дріжджі — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- петрушка — пучок;
- часник — 3-4 зуб.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У глибоку тарілку двічі просіюємо через сито три склянки пшеничного борошна, додаємо воду, дріжджі, цукор, олію, сіль і вимішуємо тісто.
- Форму для запікання змащуємо оливковою олією.
- З готового тіста формуємо однакові красиві кульки, викладаємо їх у форму, даємо постояти та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку випікатися протягом 20-25 хвилин.
- Для приготування заливки миємо, сушимо та подрібнюємо ножем, додаємо пропущений через прес часник і трохи оливкової олії. Все солимо, перчимо перемішуємо, змащуємо готові булочки, даємо настоятися протягом 1 хвилини та подаємо до столу.
А щоб булочки не черствіли довгий час, можна додати до тіста один інгредієнт. Так вони будуть свіжішими довше.