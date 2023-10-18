Цей смак повертає в дитинство: рецепт лінивої ватрушки до чаю

Солодкі ватрушки — улюблені борошняні смаколики дитинства

Мабуть, усі пам'ятають з дитинства не лише смак тертого пирога, але й запах смачної ароматної випічки з сиром. Маминими або бабусиними ватрушками ласували усі сусідські діти, а пиріжки миттю зникали зі столу.

Цю смачну випічку можна приготувати й сьогодні, а щоб довго не возитися з тістом, можна скористатися рецептом "Лінивої ватрушки". Ним поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати ліниву ватрушку

Інгредієнти:

Тісто:

2 яйця

100 г цукру

200 г сметани

дрібка солі

200 г борошна

2 ч. л. розпушувача без гірки

пакетик ванільного цукру (10 гр.)

2 ст. л. олії

Начинка:

3 яйця

500 г сиру

2 пак. ванільного цукру (20 г)

100 г цукру

2 ст. л. манної крупи

Спосіб приготування:

Яйця, цукор, ванільний цукор та сіль збити у мисці. Додати сметану, збити. В окремій ємності змішати борошно з розпушувачем і додати їх до решти інгредієнтів, просіявши крізь сито, збити. Додати олію, перемішати. Форму для запікання змастити олією і залити тісто, розподіливши рівномірно по всій поверхні. Тим часом підготувати начинку, збивши міксером яйця, сир, цукор, ванільний цукор та манну крупу. Обережно ложкою викласти начинку у центр тіста. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Дозволити ватрушці охолонути у формі, після чого можна діставати та подавати до столу.

А якщо ви любите сир, рекомендуємо також спекти простий пиріг з сиром та яблуками за рецептом "Телеграфа". Цей пиріг має ідеальне поєднання смаків солодкої сирної основи та яблучної начинки.