Цей смак повертає в дитинство: рецепт лінивої ватрушки до чаю
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Солодкі ватрушки — улюблені борошняні смаколики дитинства
Мабуть, усі пам'ятають з дитинства не лише смак тертого пирога, але й запах смачної ароматної випічки з сиром. Маминими або бабусиними ватрушками ласували усі сусідські діти, а пиріжки миттю зникали зі столу.
Цю смачну випічку можна приготувати й сьогодні, а щоб довго не возитися з тістом, можна скористатися рецептом "Лінивої ватрушки". Ним поділилися на порталі "Пляшка".
Як приготувати ліниву ватрушку
Інгредієнти:
Тісто:
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 200 г сметани
- дрібка солі
- 200 г борошна
- 2 ч. л. розпушувача без гірки
- пакетик ванільного цукру (10 гр.)
- 2 ст. л. олії
Начинка:
- 3 яйця
- 500 г сиру
- 2 пак. ванільного цукру (20 г)
- 100 г цукру
- 2 ст. л. манної крупи
Спосіб приготування:
- Яйця, цукор, ванільний цукор та сіль збити у мисці.
- Додати сметану, збити.
- В окремій ємності змішати борошно з розпушувачем і додати їх до решти інгредієнтів, просіявши крізь сито, збити.
- Додати олію, перемішати.
- Форму для запікання змастити олією і залити тісто, розподіливши рівномірно по всій поверхні.
- Тим часом підготувати начинку, збивши міксером яйця, сир, цукор, ванільний цукор та манну крупу.
- Обережно ложкою викласти начинку у центр тіста.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
- Дозволити ватрушці охолонути у формі, після чого можна діставати та подавати до столу.
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