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Цей смак повертає в дитинство: рецепт лінивої ватрушки до чаю

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Перед таким пирогом не встоїть ніхто
Перед таким пирогом не встоїть ніхто. Фото plyashka.com

Солодкі ватрушки — улюблені борошняні смаколики дитинства

Мабуть, усі пам'ятають з дитинства не лише смак тертого пирога, але й запах смачної ароматної випічки з сиром. Маминими або бабусиними ватрушками ласували усі сусідські діти, а пиріжки миттю зникали зі столу.

Цю смачну випічку можна приготувати й сьогодні, а щоб довго не возитися з тістом, можна скористатися рецептом "Лінивої ватрушки". Ним поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати ліниву ватрушку

Інгредієнти:

Тісто:

  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 200 г сметани
  • дрібка солі
  • 200 г борошна
  • 2 ч. л. розпушувача без гірки
  • пакетик ванільного цукру (10 гр.)
  • 2 ст. л. олії

Начинка:

  • 3 яйця
  • 500 г сиру
  • 2 пак. ванільного цукру (20 г)
  • 100 г цукру
  • 2 ст. л. манної крупи

Спосіб приготування:

  1. Яйця, цукор, ванільний цукор та сіль збити у мисці.
  2. Додати сметану, збити.
  3. В окремій ємності змішати борошно з розпушувачем і додати їх до решти інгредієнтів, просіявши крізь сито, збити.
  4. Додати олію, перемішати.
  5. Форму для запікання змастити олією і залити тісто, розподіливши рівномірно по всій поверхні.
  6. Тим часом підготувати начинку, збивши міксером яйця, сир, цукор, ванільний цукор та манну крупу.
  7. Обережно ложкою викласти начинку у центр тіста.
  8. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
  9. Дозволити ватрушці охолонути у формі, після чого можна діставати та подавати до столу.

А якщо ви любите сир, рекомендуємо також спекти простий пиріг з сиром та яблуками за рецептом "Телеграфа". Цей пиріг має ідеальне поєднання смаків солодкої сирної основи та яблучної начинки.

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#Випічка #Ватрушки #Готуємо вдома