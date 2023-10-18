Оближете навіть тарілку: соковита скумбрія із золотистою скоринкою
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Риба в духовці виходить смачною, соковитою і з хрусткою скоринкою
Скумбрія не лише одна із найдешевших риб на ринку — вона також є скарбницею цінних поживних речовин. Саме тому її рекомендують вживати як мінімум двічі на тиждень.
Скумбрія, запечена в духовці, готується легко і виходить дуже смачною. Крім цього, ця риба поживна та корисна, оскільки запікається у власному соку. Рецептом скумбрії із золотистою скоринкою із нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".
Як приготувати скумбрію із золотистою скоринкою
Інгредієнти:
- скумбрія — 2 шт;
- сметана — 100 г;
- цибуля — 2 шт;
- олія соняшникова, сіль і перець за смаком.
Спосіб приготування:
- Рибу очистити від усього зайвого і прибрати чорну плівку всередині, щоб страва не гірчила.
- Готове філе порізати на порційні шматочки та викласти в миску. Посолити, поперчити, додати спеції та сметану, перемішати.
- Цибулю порізати товстими кільцями, викласти на змащену олією форму для запікання.
- Викласти рибу, залити соусом, накрити форму фольгою.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
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