Оближете навіть тарілку: соковита скумбрія із золотистою скоринкою

Риба в духовці виходить смачною, соковитою і з хрусткою скоринкою

Скумбрія не лише одна із найдешевших риб на ринку — вона також є скарбницею цінних поживних речовин. Саме тому її рекомендують вживати як мінімум двічі на тиждень.

Скумбрія, запечена в духовці, готується легко і виходить дуже смачною. Крім цього, ця риба поживна та корисна, оскільки запікається у власному соку. Рецептом скумбрії із золотистою скоринкою із нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".

Як приготувати скумбрію із золотистою скоринкою

Інгредієнти:

скумбрія — 2 шт;

сметана — 100 г;

цибуля — 2 шт;

олія соняшникова, сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Рибу очистити від усього зайвого і прибрати чорну плівку всередині, щоб страва не гірчила. Готове філе порізати на порційні шматочки та викласти в миску. Посолити, поперчити, додати спеції та сметану, перемішати. Цибулю порізати товстими кільцями, викласти на змащену олією форму для запікання. Викласти рибу, залити соусом, накрити форму фольгою. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати її з шапочкою зі сметани та моркви за рецептом "Телеграфа". Для цієї справи підійде навіть найдешевша риба.