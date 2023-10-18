Рус

Оближете навіть тарілку: соковита скумбрія із золотистою скоринкою

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Скумбрія на цибулевій подушці, запечена в духовці, виходить ніжною і соковитою
Скумбрія на цибулевій подушці, запечена в духовці, виходить ніжною і соковитою. Фото blog.comfy.ua

Риба в духовці виходить смачною, соковитою і з хрусткою скоринкою

Скумбрія не лише одна із найдешевших риб на ринку — вона також є скарбницею цінних поживних речовин. Саме тому її рекомендують вживати як мінімум двічі на тиждень.

Скумбрія, запечена в духовці, готується легко і виходить дуже смачною. Крім цього, ця риба поживна та корисна, оскільки запікається у власному соку. Рецептом скумбрії із золотистою скоринкою із нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".

Як приготувати скумбрію із золотистою скоринкою

Інгредієнти:

  • скумбрія — 2 шт;
  • сметана — 100 г;
  • цибуля — 2 шт;
  • олія соняшникова, сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Рибу очистити від усього зайвого і прибрати чорну плівку всередині, щоб страва не гірчила.
  2. Готове філе порізати на порційні шматочки та викласти в миску. Посолити, поперчити, додати спеції та сметану, перемішати.
  3. Цибулю порізати товстими кільцями, викласти на змащену олією форму для запікання.
  4. Викласти рибу, залити соусом, накрити форму фольгою.
  5. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

А якщо ви любите рибу, рекомендуємо приготувати її з шапочкою зі сметани та моркви за рецептом "Телеграфа". Для цієї справи підійде навіть найдешевша риба.

Теги:
#Скумбрія #Риба #Готуємо вдома