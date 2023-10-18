Дуже проста хрумка капусточка: легкий рецепт маринаду на зиму

Чудова хрумка консервація на зиму

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту на зиму. Тепер ділимось рецептом цікавого оцтового маринаду для цього овоча.

Така закрутка чудово зберігається та смакує наче свіжа. Капуста виходить смачна та хрумка. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

3 кілограми капусти;

3 лаврових листочки;

2 столові ложки оцту;

2 столові ложки солі;

2 морквини;

1 літр води;

140 грамів цукру;

червоний мелений перець.

Спосіб приготування:

Нарізаємо качани капусти крупними квадратними шматками. Моркву кришимо півкільцями. Змішуємо разом капусту і моркву. Додаємо до овочів лаврове листя, перемішуємо руками. Для маринаду доводимо воду до кипіння, додаємо туди цукор і присипаємо сіллю. Варимо до розчинення цукру та солі і вливаємо оцет. Заливаємо капусту і моркву маринадом, обов’язково накриваємо кришкою. Даємо настоятися і охолонути кілька годин. Далі ховаємо все в холодильник і тримаємо там кілька діб.

Через кілька діб капусточку можна куштувати. Зберігається вона найкраще в холодильнику, або в іншому темному і прохолодному місці. Також ми розповідали, як закрити аджику з баклажанів.