Прості бюджетні кекси стануть у кілька разів смачнішими: секрет — у скоринці

Просто приготувати кекси, наче з кав’ярні

Ми розповідали, як приготувати дуже смачну солоденьку гарбузову кашу. Тепер ділимось рецептом чудових бюджетних мафінів до чаю.

На smachnonews.24tv.ua розповіли, як із такого простого десерту можна створити справжній витвір кулінарного мистецтва. Секрет — у штройзелі; це солодка крихта, яка утворює скоринку.

Інгредієнти:

150 грамів яєць;

70 грамів білого цукру;

70 грамів тростинного цукру;

130 грамів соняшникової олії;

170 грамів білого йогурту або кефіру;

300 грамів борошна;

8 грамів розпушувача для тіста;

дрібка солі;

ванільний цукор;

мелена кориця (за бажанням).

Для штройзеля:

50 грамів борошна;

50 грамів тростинного цукру;

35 грамів вершкового масла.

Спосіб приготування:

Для штройзеля змішуємо борошно з цукром. До маси додаємо кубики вершкового масла, розтираємо його кінчиками пальців у крихту. Готову крихту ставимо в морозильну камеру на 10 – 15 хвилин. Для тіста змішуємо в окремій мисці борошно, цукор білий та тростинний, розпушувач. Додаємо дрібку солі, ванільний цукор та корицю. Окремо з’єднуємо яйця, рослинну олію та білий йогурт. Ретельно перемішуємо. Вводимо вологу масу в суху та знову перемішуємо. Додаємо яблука, нарізані кубиками, та перемішуємо. Заповнюємо тістом на ⅔ паперові формочки. Викладаємо зверху крихту. Відправляємо випікатися в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.

Мафіни найкраще смакують трохи охололими. Також ми розповідали, як готувати смачний морквяний рулет.