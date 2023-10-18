Ви не знали, що капуста може бути такою смачною: хрумка бюджетна закуска за лічені хвилини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виходить шалено хрумко і смачно
Ми розповідали, як приготувати смачний гарбуз по-корейськи. Тепер ділимось цікавим рецептом броколі.
Капуста броколі — дуже корисний продукт, але на смак вона нуднувата. Але блогер під ніком ketosnackz показав чудовий рецепт, як звичайнісінькі броколі перетворити на смакоту.
Інгредієнти:
- Броколі
- Шинка
- Сир (на відео чеддер)
- Рослинна олія
- Спеції
Спосіб приготування:
- Броколі миємо та розбираємо на суцвіття. Відварюємо отримані суцвіття на пару до майже повної готовності.
- Коли капуста трохи вистигне, викладаємо її на паперові рушники. Приплюскуємо кожне суцвіття дном склянки, поки шматочки не стануть повністю пласкими. На паперовому рушнику це роблять, щоб одночасно видалити зайву вологу.
- Викладаємо отримані "капустяні млинці" на деко, застелене пергаментом. Збризкуємо кожну сторону олією.
- Зверху шматочки броколі посипаємо улюбленими спеціями. Кладемо на кожен трохи накришеної шинки, посипаємо тертим сиром.
- Випікаємо закуску при 400 за фаренгейтом (це близько 200 за цельсієм) в заздалегідь розігрітій духовці. Готуємо протягом 12-15 хвилин.
Після цього залишається лише вийняти броколі, зняти їх з дека і насолоджуватись. Також ми розповідали, як смачно готувати баклажани.