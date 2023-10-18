Ви не знали, що капуста може бути такою смачною: хрумка бюджетна закуска за лічені хвилини (відео)

Виходить шалено хрумко і смачно

Ми розповідали, як приготувати смачний гарбуз по-корейськи. Тепер ділимось цікавим рецептом броколі.

Капуста броколі — дуже корисний продукт, але на смак вона нуднувата. Але блогер під ніком ketosnackz показав чудовий рецепт, як звичайнісінькі броколі перетворити на смакоту.

Інгредієнти:

Броколі

Шинка

Сир (на відео чеддер)

Рослинна олія

Спеції

Спосіб приготування:

Броколі миємо та розбираємо на суцвіття. Відварюємо отримані суцвіття на пару до майже повної готовності. Коли капуста трохи вистигне, викладаємо її на паперові рушники. Приплюскуємо кожне суцвіття дном склянки, поки шматочки не стануть повністю пласкими. На паперовому рушнику це роблять, щоб одночасно видалити зайву вологу. Викладаємо отримані "капустяні млинці" на деко, застелене пергаментом. Збризкуємо кожну сторону олією. Зверху шматочки броколі посипаємо улюбленими спеціями. Кладемо на кожен трохи накришеної шинки, посипаємо тертим сиром. Випікаємо закуску при 400 за фаренгейтом (це близько 200 за цельсієм) в заздалегідь розігрітій духовці. Готуємо протягом 12-15 хвилин.

Після цього залишається лише вийняти броколі, зняти їх з дека і насолоджуватись. Також ми розповідали, як смачно готувати баклажани.