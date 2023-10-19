Не викидайте вчорашнє пюре: англійці готують із нього фантастичні млинці

Смачно, ситно, швидко та незвичайно

На сніданок у нас багато вимог. Він має бути смачним, ситним та швидким у приготуванні. І якщо звичайний омлет вже набрид, то настав час експериментувати.

Якщо у вас із вчорашньої вечері залишилося картопляне пюре, то пропонуємо приготувати млинці по-англійськи. Такий універсальний сніданок за рецептом Shuba сподобається всім членам сім’ї без винятку.

Як приготувати млинці по-англійськи

Інгредієнти на 4 порції:

картопляне пюре — 300 г;

борошно пшеничне — 3.5 ст. л.;

розпушувач — 0.5 ч. л.;

сода харчова — 0.5 ч. л.;

яйця курячі — 2 шт.;

молоко 2,8% — 4.5 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 0.5 шт.;

масло вершкове 73%;

рослинна олія, сіль, перець запашний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Пюре, борошно, розпушувач змішайте у великій мисці із содою. Збийте яйця із молоком. Цибулю наріжте, посоліть, поперчіть. Все змішайте з картопляною сумішшю. Розігрійте краплю рослинної олії та трохи вершкового масла у великій сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні, духовку розігрійте до 120-130 градусів. Трохи отриманої суміші ложкою налийте на сковороду і розподіліть — у вас повинен вийти млинець приблизно 8 см. Готуйте його з обох боків золотистого кольору. Готовий млинець перекладіть на деко і відправте в духовку — перед подачею картопляні млинці повинні бути теплими.

Подавайте картопляні млинці із соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!