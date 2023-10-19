Не викидайте вчорашнє пюре: англійці готують із нього фантастичні млинці
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Смачно, ситно, швидко та незвичайно
На сніданок у нас багато вимог. Він має бути смачним, ситним та швидким у приготуванні. І якщо звичайний омлет вже набрид, то настав час експериментувати.
Якщо у вас із вчорашньої вечері залишилося картопляне пюре, то пропонуємо приготувати млинці по-англійськи. Такий універсальний сніданок за рецептом Shuba сподобається всім членам сім’ї без винятку.
Як приготувати млинці по-англійськи
Інгредієнти на 4 порції:
- картопляне пюре — 300 г;
- борошно пшеничне — 3.5 ст. л.;
- розпушувач — 0.5 ч. л.;
- сода харчова — 0.5 ч. л.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- молоко 2,8% — 4.5 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 0.5 шт.;
- масло вершкове 73%;
- рослинна олія, сіль, перець запашний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Пюре, борошно, розпушувач змішайте у великій мисці із содою.
- Збийте яйця із молоком. Цибулю наріжте, посоліть, поперчіть. Все змішайте з картопляною сумішшю.
- Розігрійте краплю рослинної олії та трохи вершкового масла у великій сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні, духовку розігрійте до 120-130 градусів.
- Трохи отриманої суміші ложкою налийте на сковороду і розподіліть — у вас повинен вийти млинець приблизно 8 см. Готуйте його з обох боків золотистого кольору.
- Готовий млинець перекладіть на деко і відправте в духовку — перед подачею картопляні млинці повинні бути теплими.
Подавайте картопляні млинці із соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!