Просто змішайте лаваш із яйцями: така піца буде на столі вже через 15 хвилин

Жодної мороки з тістом і духовкою

Нам хочеться снідати смачно та швидко. А якщо ще страва для першого прийому їжі готується швидко – такий рецепт на вагу золота!

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати швидку піцу з лаваша. Але для цього рецепту лаваш потрібно… порізати на шматочки. Такий незвичайний спосіб спочатку всіх здивує, але після першого ж шматочка всі закохаються у неймовірну страву. Беремо продукти та йдемо готувати!

Як приготувати швидку піцу з лаваша

Інгредієнти:

великий лаваш — 1 шт.;

помідор – 1 шт.;

болгарський перець — ½ шт.;

яйця – 3 шт.;

молоко – 120 мл;

сіль — ½ ч. л.;

сир моцарела – 100 г;

соняшникова олія – 40 мл.

Спосіб приготування:

Лаваш складіть, поверніть у трубочку і розріжте на невеликі смужки. Яйця збийте з молоком та сіллю. Помідор та половину болгарського перцю наріжте маленькими кубиками. Сир натріть на маленькій тертці. Розігрійте в сковороді соняшникову олію, викладіть нарізаний лаваш і залийте яєчно-молочною сумішшю. Зверху покладіть перець та помідор. Посипте сиру піцу, накрийте кришкою та готуєте на повільному вогні 15 хвилин. Готову піцу прикрасьте зеленню та подавайте на стіл.

Лаваш для піци приготуйте за рецептом "Телеграфа". Ви приготуєте його швидко та легко.