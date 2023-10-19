Просто змішайте лаваш із яйцями: така піца буде на столі вже через 15 хвилин
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Жодної мороки з тістом і духовкою
Нам хочеться снідати смачно та швидко. А якщо ще страва для першого прийому їжі готується швидко – такий рецепт на вагу золота!
"Бабусині рецепти" пропонують приготувати швидку піцу з лаваша. Але для цього рецепту лаваш потрібно… порізати на шматочки. Такий незвичайний спосіб спочатку всіх здивує, але після першого ж шматочка всі закохаються у неймовірну страву. Беремо продукти та йдемо готувати!
Як приготувати швидку піцу з лаваша
Інгредієнти:
- великий лаваш — 1 шт.;
- помідор – 1 шт.;
- болгарський перець — ½ шт.;
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 120 мл;
- сіль — ½ ч. л.;
- сир моцарела – 100 г;
- соняшникова олія – 40 мл.
Спосіб приготування:
- Лаваш складіть, поверніть у трубочку і розріжте на невеликі смужки.
- Яйця збийте з молоком та сіллю.
- Помідор та половину болгарського перцю наріжте маленькими кубиками. Сир натріть на маленькій тертці.
- Розігрійте в сковороді соняшникову олію, викладіть нарізаний лаваш і залийте яєчно-молочною сумішшю. Зверху покладіть перець та помідор.
- Посипте сиру піцу, накрийте кришкою та готуєте на повільному вогні 15 хвилин.
- Готову піцу прикрасьте зеленню та подавайте на стіл.
Лаваш для піци приготуйте за рецептом "Телеграфа". Ви приготуєте його швидко та легко.