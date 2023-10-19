Найсоковитіші котлетки готуються так: за цим рецептом вишикується черга
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Ідеальний варіант для святкового столу чи сімейної вечері
Тільки при згадці про домашні котлети ми представляємо соковиті та ароматні биточки. Цю універсальну м’ясну страву любить багато хто, тому і рецептів їх приготування — неймовірна безліч.
Відмінна альтернатива м’ясним котлетам – рибні биточки. Саме їх ми зі Shuba сьогодні й приготуємо. Котлетки з двох видів риби вийдуть особливо смачними, корисними та м’ясистими, а цибуля додасть їм пікантності та соковитості.
Як приготувати соковиті рибні котлети
Інгредієнти на 8 порцій:
- хек — 700 г;
- скумбрія свіжоморожена — 300 г;
- олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;
- масло вершкове 73% — 30 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 300 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- коріандр мелений — 2 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1 ч. л.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Рибу розберіть на філе. Обсмажте його в суміші половини частини олії та половини частини вершкового масла по 2 хвилини з кожного боку, дайте охолонути та приберіть кістки, шкіру, плавці.
- Цибулю очистьте, наріжте невеликими кубиками та обсмажте на вершковому маслі, що залишилося, на середньому вогні до прозорості. Перекладіть цибулю в миску, додайте смажену рибу. Все перемішайте, посоліть, поперчіть, додайте коріандр, яйце, борошно і знову ретельно перемішайте.
- З фаршу, що вийшов, сформуйте котлети. Обсмажте їх на решті олії до золотистого кольору з обох боків.
Подавайте котлети з макаронами по-американськи за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.