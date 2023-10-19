Найсоковитіші котлетки готуються так: за цим рецептом вишикується черга

Ідеальний варіант для святкового столу чи сімейної вечері

Тільки при згадці про домашні котлети ми представляємо соковиті та ароматні биточки. Цю універсальну м’ясну страву любить багато хто, тому і рецептів їх приготування — неймовірна безліч.

Відмінна альтернатива м’ясним котлетам – рибні биточки. Саме їх ми зі Shuba сьогодні й приготуємо. Котлетки з двох видів риби вийдуть особливо смачними, корисними та м’ясистими, а цибуля додасть їм пікантності та соковитості.

Як приготувати соковиті рибні котлети

Інгредієнти на 8 порцій:

хек — 700 г;

скумбрія свіжоморожена — 300 г;

олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;

масло вершкове 73% — 30 г;

цибуля жовта ріпчаста — 300 г;

сіль — 1 ч. л.;

коріандр мелений — 2 ч. л.;

перець чорний мелений — 1 ч. л.;

яйця курячі — 1 шт.;

борошно пшеничне — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Рибу розберіть на філе. Обсмажте його в суміші половини частини олії та половини частини вершкового масла по 2 хвилини з кожного боку, дайте охолонути та приберіть кістки, шкіру, плавці. Цибулю очистьте, наріжте невеликими кубиками та обсмажте на вершковому маслі, що залишилося, на середньому вогні до прозорості. Перекладіть цибулю в миску, додайте смажену рибу. Все перемішайте, посоліть, поперчіть, додайте коріандр, яйце, борошно і знову ретельно перемішайте. З фаршу, що вийшов, сформуйте котлети. Обсмажте їх на решті олії до золотистого кольору з обох боків.

Подавайте котлети з макаронами по-американськи за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.