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Найсоковитіші котлетки готуються так: за цим рецептом вишикується черга

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Страва вийде не тільки соковитою, а й корисною
Страва вийде не тільки соковитою, а й корисною. Фото shuba.life

Ідеальний варіант для святкового столу чи сімейної вечері

Тільки при згадці про домашні котлети ми представляємо соковиті та ароматні биточки. Цю універсальну м’ясну страву любить багато хто, тому і рецептів їх приготування — неймовірна безліч.

Відмінна альтернатива м’ясним котлетам – рибні биточки. Саме їх ми зі Shuba сьогодні й приготуємо. Котлетки з двох видів риби вийдуть особливо смачними, корисними та м’ясистими, а цибуля додасть їм пікантності та соковитості.

Як приготувати соковиті рибні котлети

Інгредієнти на 8 порцій:

  • хек — 700 г;
  • скумбрія свіжоморожена — 300 г;
  • олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;
  • масло вершкове 73% — 30 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 300 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • коріандр мелений — 2 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 1 ч. л.;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • борошно пшеничне — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Рибу розберіть на філе. Обсмажте його в суміші половини частини олії та половини частини вершкового масла по 2 хвилини з кожного боку, дайте охолонути та приберіть кістки, шкіру, плавці.
  2. Цибулю очистьте, наріжте невеликими кубиками та обсмажте на вершковому маслі, що залишилося, на середньому вогні до прозорості. Перекладіть цибулю в миску, додайте смажену рибу. Все перемішайте, посоліть, поперчіть, додайте коріандр, яйце, борошно і знову ретельно перемішайте.
  3. З фаршу, що вийшов, сформуйте котлети. Обсмажте їх на решті олії до золотистого кольору з обох боків.

Подавайте котлети з макаронами по-американськи за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.

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#Рецепт #Риба #Котлети #Готуємо вдома