Універсальна закуска до будь-якого столу: обернутися не встигнете, як вона зникне зі столу

Готується хвилини, з’їдається за секунди

Жодна зустріч із колегами чи друзями, сімейний обід не обходиться без різноманітних закусок. Холодні чи гарячі, з рибою чи овочами – вони завжди рятують.

Сьогодні разом із Shuba приготуємо смачний та поживний салат-намазку зі скумбрії. Така ніжна страва просто розтане у роті. Це відмінний варіант для щоденного перекушування та для святкового столу.

Як приготувати салат-намазку зі скумбрії

Інгредієнти на 4 порції:

скумбрія свіжоморожена — 400 г;

яйця курячі — 4 шт.;

картопля — 2 шт.;

огірок — 1 шт.;

часник сушений, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

майонез 50% — 6 ст. л.

Спосіб приготування:

Картоплю відваріть у мундирі, яйця — круто. Очистьте та натріть на тертці. Випотрошену скумбрію запікайте в духовці або приготуйте під кришкою в сковороді без жиру з невеликою кількістю води протягом 20-30 хвилин. Залишіть остигати, потім розберіть і розберіть м’ясо виделкою. Натріть на тертці солоний огірок, відіжміть рідину. Поєднайте всі інгредієнти, приправте сіллю, перцем, часниковим порошком. Додайте майонез та перемішайте всі інгредієнти. Страва готова.

До речі, майонез для такої намазки можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Це не складе великої праці.