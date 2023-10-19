Фантастична закуска зі звичайних буряків: близькі з’їдять її разом із тарілкою

Не тільки смачна, а й корисна страва

Ми не уявляємо собі святковий стіл або сімейні посиденьки без найрізноманітніших намазок. М’ясні та овочеві, гарячі та холодні — вони міцно увійшли до нашого життя.

Разом із "ТСН" сьогодні приготуємо пікантну бурякову ікру. Для її приготування вам не потрібні якихось спеціальних продуктів. Вам потрібно просто відварити буряк, змішати його з морквою та цибулею та подати на стіл. Ця проста, але пікантна закуска підходить до багатьох страв і буде смачною як у холодному, так і гарячому вигляді.

Як приготувати бурякову ікру

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

перець чорний мелений;

сіль;

олія – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Підготуйте усі інгредієнти. Буряк відваріть до напівготовності — на це у вас піде близько півгодини. Відваріть, остудіть і натріть на тертці. Моркву та цибулю очистьте, моркву натріть на великій тертці, цибулю дрібно наріжте. Часник очистьте і дрібно наріжте. Сковороду розігрійте з олією, викладіть моркву та обсмажте. Через 5 хвилин додайте буряк, тушкуйте овочі на повільному вогні 20 хвилин, посоліть і поперчіть. Окремо на сковороді з олією обсмажте цибулю 2-3 хвилини. Цибулю відправте до буряків з морквою, додайте часник, перемішайте і згасіть разом 10 хвилин при закритій кришці.

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