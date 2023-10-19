Просто змішайте яйце і яблуко: найлінивіший рецепт пиріжків

Простіше тільки їх з’їсти

Смажені пиріжки – хороша альтернатива хлібу та відмінна самостійна страва. В основі її – тісто з різноманітними додатками до вашого смаку.

Сьогодні разом із "Бабусиними рецептами" ми приготуємо пиріжки з яблуком. Це чудовий варіант для тих, хто не хоче довго поратися з тістом, адже готуються вони за лічені хвилини. Така смакота сподобається всім!

Як приготувати пиріжки з яблуком

Інгредієнти:

борошно — 350 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 3 ст. л.;

сіль — 1 щіпка;

розпушувач – 1 ч. л.;

соняшникова олія – 3 ст. л.;

сметана 20% — 200 г;

молоко – 50 мл;

ванілін;

яблуко – 1 шт.

Додаткові інгредієнти:

цукор – 3 ст. л.;

кориця – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішуємо яйце з цукром і сіллю, за бажанням додаємо ванілін і все перемішуємо вінчиком. В отриману масу додаємо сметану, молоко, знову все перемішуємо віночком. Яблуко нарізаємо дрібними кубиками та відправляємо в миску до інших інгредієнтів. Невеликими порціями додаємо борошно та замішуємо тісто. Ділимо його на невеликі шматочки, з кожного робимо ковбаску з гострими краями. Пиріжки обсмажуємо на сковороді з олією до золотистого кольору з обох боків. В окремій місткості з’єднуємо цукор і корицю, в цій суміші обвалюємо пиріжки та подаємо до столу.

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