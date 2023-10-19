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Просто змішайте яйце і яблуко: найлінивіший рецепт пиріжків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відмінний варіант для сніданку та ситного перекусу
Відмінний варіант для сніданку та ситного перекусу. Фото babusyni-retsepty

Простіше тільки їх з’їсти

Смажені пиріжки – хороша альтернатива хлібу та відмінна самостійна страва. В основі її – тісто з різноманітними додатками до вашого смаку.

Сьогодні разом із "Бабусиними рецептами" ми приготуємо пиріжки з яблуком. Це чудовий варіант для тих, хто не хоче довго поратися з тістом, адже готуються вони за лічені хвилини. Така смакота сподобається всім!

Як приготувати пиріжки з яблуком

Інгредієнти:

  • борошно — 350 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • сіль — 1 щіпка;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • соняшникова олія – 3 ст. л.;
  • сметана 20% — 200 г;
  • молоко – 50 мл;
  • ванілін;
  • яблуко – 1 шт.

Додаткові інгредієнти:

  • цукор – 3 ст. л.;
  • кориця – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. У глибокій мисці змішуємо яйце з цукром і сіллю, за бажанням додаємо ванілін і все перемішуємо вінчиком.
  2. В отриману масу додаємо сметану, молоко, знову все перемішуємо віночком.
  3. Яблуко нарізаємо дрібними кубиками та відправляємо в миску до інших інгредієнтів.
  4. Невеликими порціями додаємо борошно та замішуємо тісто. Ділимо його на невеликі шматочки, з кожного робимо ковбаску з гострими краями.
  5. Пиріжки обсмажуємо на сковороді з олією до золотистого кольору з обох боків.
  6. В окремій місткості з’єднуємо цукор і корицю, в цій суміші обвалюємо пиріжки та подаємо до столу.

Рекомендуємо також приготувати ліниві картопляні пиріжки за рецептом "Телеграфа". Вони вийдуть м’якими як пух.

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