Просто змішайте яйце і яблуко: найлінивіший рецепт пиріжків
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Простіше тільки їх з’їсти
Смажені пиріжки – хороша альтернатива хлібу та відмінна самостійна страва. В основі її – тісто з різноманітними додатками до вашого смаку.
Сьогодні разом із "Бабусиними рецептами" ми приготуємо пиріжки з яблуком. Це чудовий варіант для тих, хто не хоче довго поратися з тістом, адже готуються вони за лічені хвилини. Така смакота сподобається всім!
Як приготувати пиріжки з яблуком
Інгредієнти:
- борошно — 350 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 3 ст. л.;
- сіль — 1 щіпка;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- соняшникова олія – 3 ст. л.;
- сметана 20% — 200 г;
- молоко – 50 мл;
- ванілін;
- яблуко – 1 шт.
Додаткові інгредієнти:
- цукор – 3 ст. л.;
- кориця – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішуємо яйце з цукром і сіллю, за бажанням додаємо ванілін і все перемішуємо вінчиком.
- В отриману масу додаємо сметану, молоко, знову все перемішуємо віночком.
- Яблуко нарізаємо дрібними кубиками та відправляємо в миску до інших інгредієнтів.
- Невеликими порціями додаємо борошно та замішуємо тісто. Ділимо його на невеликі шматочки, з кожного робимо ковбаску з гострими краями.
- Пиріжки обсмажуємо на сковороді з олією до золотистого кольору з обох боків.
- В окремій місткості з’єднуємо цукор і корицю, в цій суміші обвалюємо пиріжки та подаємо до столу.
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