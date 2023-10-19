Такого салату ви не спробуєте навіть у ресторані: пікантний рецепт із простих продуктів

Підійде і на святковий стіл, і до сімейних посиденьок

Найрізноманітніші салати ми готуємо досить часто. Що може бути простіше, ніж нарізати овочі та додати смачну заправку? При всій своїй простоті приготування ця страва може бути частиною святкового столу, і сімейних посиденьок. А ось експериментуючи з продуктами та рецептами, можна отримати інший, незвичайний салат і вам захочеться приготувати його знову та знову на своїй кухні.

Сьогодні ми разом із Shuba пропонуємо поекспериментувати та приготувати салат із копченою куркою та корейською морквою. Для нього не знадобляться якісь складні продукти або багато часу – ви приготуєте страву з того, що є під рукою за 10 хвилин. З цим приголомшливим рецептом можна експериментувати постійно, удосконалюючи його — наприклад, додати пекінську капусту, консервовану кукурудзу, смажені гриби або зелену цибулю. Спробуємо?

Як приготувати салат з морквою по-корейськи та копченою куркою

Інгредієнти на 2 порції:

копчена куряча грудка — 250 г;

яйце куряче, велике — 4 шт.;

огірок — 1 шт.;

морква по-корейськи — 150 г;

сир твердий — 150 г;

майонез 72% — 50 г.

Спосіб приготування:

Яйця відварити протягом 5-7 хвилин. Коли вони охолонуть, очистьте від шкаралупи, натріть на тертці або наріжте невеликими кубиками. Куряче м’ясо і свіжий огірок наріжте кубиками, сир натріть на тертці, моркву по-корейськи відіжміть від маринаду, подрібніть ножем. Підготовлені інгредієнти змішайте в мисці, заправте майонезом та подавайте до столу.

Майонез можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Це буде корисна заміна магазинного.