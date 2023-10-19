Один інгредієнт — і спагетті в сто разів смачніші: рецепт, який спитають абсолютно всі
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Близькі здивуються, але полюблять із першої ложки
Карбонара — одна з основних італійських паст. У перекладі з італійської сarbone — це деревне вугілля. За однією з версій, свою назву паста карбонару отримала через чорні "точки" меленого перцю, що нагадують вугільний пил. Іншою – карбонара була традиційною їжею вугільників.
Сьогодні ми приготуємо цю пасту за незвичайним рецептом від Shuba — з гарбузом. Страва здивує вас своїм незвичайним смаком та легкістю приготування. Спробуємо?
Як приготувати пасту карбонару з гарбузом?
Інгредієнти на 2 порції:
- спагеті — 160 г;
- гарбуз — 300 г;
- бекон — 60 г;
- сир твердий — 25 г;
- жовтки курячі — 2 шт.;
- шавлія, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Бекон наріжте смужками, підрум’яньте на сковороді з антипригарним покриттям без додавання жиру близько 3-4 хвилин до золотистого кольору, витягніть у тарілку.
- Гарбуз помийте, очистьте від шкірки та насіння, наріжте м'якуш кубиками і покладіть у сковороду з жиром від бекону. Посоліть, поперчіть, додайте 4-5 листків шавлії та обсмажуйте 2-3 хвилини, помішуючи.
- У сковороду до гарбуза залийте половину ополоника окропу і готуйте 10-15 хвилин — гарбуз повинен стати м’яким, але не розвареним.
- Жовтки посоліть і поперчіть, додайте 1 столову ложку окропу та натертий сир. Все перемішайте — у вас має вийти однорідний крем.
- Спагеті відваріть у злегка підсоленому окропі згідно з інструкцією на упакуванні.
- Коли гарбуз буде готовий, зніміть його з вогню, додайте хрусткий бекон і влийте ополоник води з макаронів.
- Зі спагеті злийте воду, висипте їх прямо в сковороду з беконом і гарбузом. Влийте яєчний крем і обережно перемішайте дерев’яною ложкою. Розкладіть по тарілках, додайте перцю, прикрасьте шавлією та подавайте.
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