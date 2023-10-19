Проста та ситна вечеря для всієї родини: близькі оближуть усі тарілки
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Таке м’ясо захочеться готувати щодня
Хоч іноді, але кожен із нас ставив собі питання, що приготувати на вечерю. Пропонуємо сьогодні повечеряти м’ясом по-французьки – це смачна страва із запечених ніжних шматочків м’яса під рум’яною сирною скоринкою.
Приготувати таку страву за рецептом Foodoboz абсолютно нескладно. В результаті ви отримаєте соковите, ароматне м’ясо, просочене соком помідорів та цибулі. Така страва мало кого залишить байдужою.
Як приготувати м’ясо по-французьки
Інгредієнти:
- цибуля — 2 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- свинина — 2 кг;
- помідор — 3-4 шт.;
- майонез — 100-200 г;
- сир твердий — 200 г.
Спосіб приготування:
- М’ясо миємо, ріжемо на шматочки приблизно 2 см завширшки, після чого їх відбиваємо.
- Цибулю нарізаємо півкільцями, а помідори — кільцями середньої товщини.
- Відбите м’ясо викладаємо на деко і посипаємо сіллю і чорним меленим перцем на свій смак.
- На м’ясо викладаємо півкільця цибулі, змащуємо майонезом на свій смак.
- Далі викладаємо помідори та посипаємо натертим сиром.
- Відправляємо все до духовки на 30-40 хвилин при 200 градусах. Подаємо м’ясо по-французьки гарячим.
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