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Проста та ситна вечеря для всієї родини: близькі оближуть усі тарілки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Універсальна страва до будь-якого столу
Універсальна страва до будь-якого столу. Фото today.ua

Таке м’ясо захочеться готувати щодня

Хоч іноді, але кожен із нас ставив собі питання, що приготувати на вечерю. Пропонуємо сьогодні повечеряти м’ясом по-французьки – це смачна страва із запечених ніжних шматочків м’яса під рум’яною сирною скоринкою.

Приготувати таку страву за рецептом Foodoboz абсолютно нескладно. В результаті ви отримаєте соковите, ароматне м’ясо, просочене соком помідорів та цибулі. Така страва мало кого залишить байдужою.

Як приготувати м’ясо по-французьки

Інгредієнти:

  • цибуля — 2 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • свинина — 2 кг;
  • помідор — 3-4 шт.;
  • майонез — 100-200 г;
  • сир твердий — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо миємо, ріжемо на шматочки приблизно 2 см завширшки, після чого їх відбиваємо.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями, а помідори — кільцями середньої товщини.
  3. Відбите м’ясо викладаємо на деко і посипаємо сіллю і чорним меленим перцем на свій смак.
  4. На м’ясо викладаємо півкільця цибулі, змащуємо майонезом на свій смак.
  5. Далі викладаємо помідори та посипаємо натертим сиром.
  6. Відправляємо все до духовки на 30-40 хвилин при 200 градусах. Подаємо м’ясо по-французьки гарячим.

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#Рецепт #М'ясо по французьки #Готуємо вдома