Проста та ситна вечеря для всієї родини: близькі оближуть усі тарілки

Таке м’ясо захочеться готувати щодня

Хоч іноді, але кожен із нас ставив собі питання, що приготувати на вечерю. Пропонуємо сьогодні повечеряти м’ясом по-французьки – це смачна страва із запечених ніжних шматочків м’яса під рум’яною сирною скоринкою.

Приготувати таку страву за рецептом Foodoboz абсолютно нескладно. В результаті ви отримаєте соковите, ароматне м’ясо, просочене соком помідорів та цибулі. Така страва мало кого залишить байдужою.

Як приготувати м’ясо по-французьки

Інгредієнти:

цибуля — 2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

свинина — 2 кг;

помідор — 3-4 шт.;

майонез — 100-200 г;

сир твердий — 200 г.

Спосіб приготування:

М’ясо миємо, ріжемо на шматочки приблизно 2 см завширшки, після чого їх відбиваємо. Цибулю нарізаємо півкільцями, а помідори — кільцями середньої товщини. Відбите м’ясо викладаємо на деко і посипаємо сіллю і чорним меленим перцем на свій смак. На м’ясо викладаємо півкільця цибулі, змащуємо майонезом на свій смак. Далі викладаємо помідори та посипаємо натертим сиром. Відправляємо все до духовки на 30-40 хвилин при 200 градусах. Подаємо м’ясо по-французьки гарячим.

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