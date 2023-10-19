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Від такої картоплі у захваті всі поляки: простий рецепт для ситного обіду

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця запіканка стане вашою паличкою-виручалочкою
Ця запіканка стане вашою паличкою-виручалочкою. Фото shuba.life

Проста, бюджетна, але дуже ситна та смачна страва

Картопля – важливий інгредієнт багатьох страв на нашій кухні. Ми додаємо його в супи, готуємо запіканки, робимо пюрешку і картопля фрі, запікаємо в духовці.

Shuba пропонує скуштувати польську страву з картоплі – бабку, по суті – запіканку. Вона напрочуд смачна, ситна, а інгредієнти не вимагають від вас якихось надзвичайних витрат. До того ж у страву за бажанням можна додавати гриби та сир – так бабця стане ще смачнішою.

Як приготувати польську бабку з картоплі

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля — 1 кг;
  • ковбаски для смаження з сиром — 400 г;
  • свиняча грудинка — 150 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • кмин, насіння — 1 ч. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Ковбаски та грудинку підморозьте протягом півгодини до приготування. Потім ковбаски наріжте кружальцями завтовшки 1 сантиметр, грудинку — середні кубики.
  2. Грудинку покладіть на сковороду і середньому вогні витопіть жир. Більшу частину злийте в миску.
  3. До грудинки додайте ковбаски та нарізану цибулю. Обсмажте, через 5 хвилин зніміть з вогню і додайте кмин.
  4. Очищену картоплю натріть на дрібній тертці, додайте витоплене сало, посоліть і поперчіть.
  5. Керамічну форму змастіть олією, додайте половину картопляної маси та зверху викладіть ковбаски з грудинкою та цибулею. Зверху накрийте картопляною масою, що залишилася. Бабку Відправте в розігріту до 200 ° C духовку на 50 хвилин, випікайте до рум’яної скоринки.

Рекомендуємо також приготувати смажену картоплю з ковбасками по-італійськи за рецептом "Телеграфа". Ви отримаєте справжнє задоволення.

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#Польща #Рецепт #Картопля #Готуємо вдома