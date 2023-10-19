Від такої картоплі у захваті всі поляки: простий рецепт для ситного обіду

Проста, бюджетна, але дуже ситна та смачна страва

Картопля – важливий інгредієнт багатьох страв на нашій кухні. Ми додаємо його в супи, готуємо запіканки, робимо пюрешку і картопля фрі, запікаємо в духовці.

Shuba пропонує скуштувати польську страву з картоплі – бабку, по суті – запіканку. Вона напрочуд смачна, ситна, а інгредієнти не вимагають від вас якихось надзвичайних витрат. До того ж у страву за бажанням можна додавати гриби та сир – так бабця стане ще смачнішою.

Як приготувати польську бабку з картоплі

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 1 кг;

ковбаски для смаження з сиром — 400 г;

свиняча грудинка — 150 г;

цибуля — 2 шт.;

кмин, насіння — 1 ч. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Ковбаски та грудинку підморозьте протягом півгодини до приготування. Потім ковбаски наріжте кружальцями завтовшки 1 сантиметр, грудинку — середні кубики. Грудинку покладіть на сковороду і середньому вогні витопіть жир. Більшу частину злийте в миску. До грудинки додайте ковбаски та нарізану цибулю. Обсмажте, через 5 хвилин зніміть з вогню і додайте кмин. Очищену картоплю натріть на дрібній тертці, додайте витоплене сало, посоліть і поперчіть. Керамічну форму змастіть олією, додайте половину картопляної маси та зверху викладіть ковбаски з грудинкою та цибулею. Зверху накрийте картопляною масою, що залишилася. Бабку Відправте в розігріту до 200 ° C духовку на 50 хвилин, випікайте до рум’яної скоринки.

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