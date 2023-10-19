Кілька хвилин - і всі ситі: сосиска в тісті нашвидкуруч
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Сосиски в тісті — вдала альтернатива бутербродам, ідеально підійде для пікніка на природі або для простого сімейного чаювання
Сосиска в тісті — чудовий перекус як для дітей у школу, так і для дорослих. Її зручно брати з собою в дорогу.
Скуштувавши цю смачну булочку з сосискою ви на довгий час позбудетесь відчуття голоду. А рецептом з нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".
Як приготувати сосиски в тісті
Інгредієнти:
- Молоко – 125 мл;
- Вода питна – 125 мл;
- Дріжджі – 25 г;
- Сіль кухонна – 5 г;
- Цукор – 2 ч. л.;
- Олія рафінована – 30 мл;
- Яйце куряче – 2 шт.;
- Борошно пшеничне – 500 г;
- Сосиски – 10-12 шт.;
- Кунжут або насіння льону – для прикраси.
Спосіб приготування:
- У миску налити молоко, воду, додати дріжджі, цукор та 5 ложок просіяного борошна. Все ретельно перемішати та залишити на пів години.
- Додати яйце, сіль, олію та поступово додати просіяне борошно.
- Замісити тісто та залишити його "відпочивати" на годину, накривши рушником.
- Тісто розділити навпіл, розкотити тонким пластом та нарізати тоненькими смужками шириною 3 см.
- Сосиски обгорнути смужками тіста, викласти на застелене пергаментом деко.
- Збити яйце для змащування, змастити ним сосиски, присипати кунжутом.
- Випікати близько 30 хвилин при температурі 180 градусів.
- Випікати до утворення золотавої скоринки при температурі 180 градусів.
А якщо ви любите сосиски, рекомендуємо посмажити їх в незвичайному соусі за рецептом "Телеграфа". Без складних маніпуляцій ви отримаєте смачні та насичені сосиски з рум’яною скоринкою та густою поливкою з гостро-солодкими нотками.