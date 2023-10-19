Кілька хвилин - і всі ситі: сосиска в тісті нашвидкуруч

Сосиски в тісті — вдала альтернатива бутербродам, ідеально підійде для пікніка на природі або для простого сімейного чаювання

Сосиска в тісті — чудовий перекус як для дітей у школу, так і для дорослих. Її зручно брати з собою в дорогу.

Скуштувавши цю смачну булочку з сосискою ви на довгий час позбудетесь відчуття голоду. А рецептом з нами поділилися на порталі "Смачні рецепти".

Як приготувати сосиски в тісті

Інгредієнти:

Молоко – 125 мл;

Вода питна – 125 мл;

Дріжджі – 25 г;

Сіль кухонна – 5 г;

Цукор – 2 ч. л.;

Олія рафінована – 30 мл;

Яйце куряче – 2 шт.;

Борошно пшеничне – 500 г;

Сосиски – 10-12 шт.;

Кунжут або насіння льону – для прикраси.

Спосіб приготування:

У миску налити молоко, воду, додати дріжджі, цукор та 5 ложок просіяного борошна. Все ретельно перемішати та залишити на пів години. Додати яйце, сіль, олію та поступово додати просіяне борошно. Замісити тісто та залишити його "відпочивати" на годину, накривши рушником. Тісто розділити навпіл, розкотити тонким пластом та нарізати тоненькими смужками шириною 3 см. Сосиски обгорнути смужками тіста, викласти на застелене пергаментом деко. Збити яйце для змащування, змастити ним сосиски, присипати кунжутом. Випікати близько 30 хвилин при температурі 180 градусів. Випікати до утворення золотавої скоринки при температурі 180 градусів.

А якщо ви любите сосиски, рекомендуємо посмажити їх в незвичайному соусі за рецептом "Телеграфа". Без складних маніпуляцій ви отримаєте смачні та насичені сосиски з рум’яною скоринкою та густою поливкою з гостро-солодкими нотками.