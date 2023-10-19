Корисний салат може бути смачним: страва з броколі та курячою грудкою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Проста і швидка у приготуванні страва зі смаженою курячою грудкою та броколі
З броколі можна приготувати не тільки смачні оладки, але й урізноманітнити меню салатом із цим овочом та курячою грудкою. Така страва може навіть замінити вечерю, оскільки в ній багато овочів.
Заправляється салат олією. А рецептом з нами поділилися на порталі "recipesfoods".
Як приготувати салат з броколі та курячою грудкою
Інгредієнти:
- куряча грудка — 1 шт.
- броколі — 300 г
- кукурудза — 1 банка
- мариновані огірки — 100 г
- часник – 2 зуб.
- перець болгарський — 2 шт.
- олія соняшникова — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Броколі промити, розібрати на суцвіття, розрізати на 3-4 частини. Відварити у підсоленій воді 3-5 хвилин.
- Болгарський перець помити, очистити від насіння та нарізати кубиками.
- Відварити курячу грудку, остудити, нарізати кубиками.
- Обсмажити на сковороді болгарський перець, додати м’ясо та часник, обсмажити.
- Все висипати в миску, додати броколі та олію, посолити, перемішати.
А якщо ви любите броколі, рекомендуємо приготувати сирну запіканку з цим овочем за рецептом "Телеграфа". Її можна готувати у будь-який сезон із замороженою чи свіжою капустою, а також використовувати продукти від попередніх трапез.