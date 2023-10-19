Корисний салат може бути смачним: страва з броколі та курячою грудкою

Проста і швидка у приготуванні страва зі смаженою курячою грудкою та броколі

З броколі можна приготувати не тільки смачні оладки, але й урізноманітнити меню салатом із цим овочом та курячою грудкою. Така страва може навіть замінити вечерю, оскільки в ній багато овочів.

Заправляється салат олією. А рецептом з нами поділилися на порталі "recipesfoods".

Як приготувати салат з броколі та курячою грудкою

Інгредієнти:

куряча грудка — 1 шт.

броколі — 300 г

кукурудза — 1 банка

мариновані огірки — 100 г

часник – 2 зуб.

перець болгарський — 2 шт.

олія соняшникова — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Броколі промити, розібрати на суцвіття, розрізати на 3-4 частини. Відварити у підсоленій воді 3-5 хвилин. Болгарський перець помити, очистити від насіння та нарізати кубиками. Відварити курячу грудку, остудити, нарізати кубиками. Обсмажити на сковороді болгарський перець, додати м’ясо та часник, обсмажити. Все висипати в миску, додати броколі та олію, посолити, перемішати.

А якщо ви любите броколі, рекомендуємо приготувати сирну запіканку з цим овочем за рецептом "Телеграфа". Її можна готувати у будь-який сезон із замороженою чи свіжою капустою, а також використовувати продукти від попередніх трапез.