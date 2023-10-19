Ви не знали, що оселедець може бути таким смачним: рецепт бюджетної закуски, яку зметуть зі столу першою

Закуска максимально проста, а виходить дуже смачно

Ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець в гірчичній заправці. Тепер ділимось простим і дуже вдалим рецептом класичного засолу риби.

Така закуска з оселедця готується за лічені хвилини. Ще й смакує вона значно краще за магазинний варіант. Рецептом поділились на порталі novyny.live.

Інгредієнти:

малосолений оселедець — 3 шт.;

цибуля — 3-4 шт.;

олія — 100 мл;

оцет — 100 мл.

Спосіб приготування:

Якщо оселедець нечищений, спочатку його потрібно почистити. Слід, звісно, видалити нутрощі та все зайве. Потім робимо надріз по хребту та відділяємо філе від оселедця. Вибираємо крупні кістки та нарізаємо філе невеликими шматочками. Беремо цибулю та оцет, олію. А також — літрову банку. Компоненти складаємо в банку, шарами чергуючи оселедець та цибулю. Зверху заливаємо оцет та олію. Ставимо банку в холодильник на ніч, а вже зранку закуска буде готова і її можна буде куштувати.

Виходить дуже просто, значно смачніше, ніж продається у магазині. Також ми розповідали, як дуже смачно і незвично приготувати скумбрію.