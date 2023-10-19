Ви не знали, що оселедець може бути таким смачним: рецепт бюджетної закуски, яку зметуть зі столу першою
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Закуска максимально проста, а виходить дуже смачно
Ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець в гірчичній заправці. Тепер ділимось простим і дуже вдалим рецептом класичного засолу риби.
Така закуска з оселедця готується за лічені хвилини. Ще й смакує вона значно краще за магазинний варіант. Рецептом поділились на порталі novyny.live.
Інгредієнти:
- малосолений оселедець — 3 шт.;
- цибуля — 3-4 шт.;
- олія — 100 мл;
- оцет — 100 мл.
Спосіб приготування:
- Якщо оселедець нечищений, спочатку його потрібно почистити. Слід, звісно, видалити нутрощі та все зайве.
- Потім робимо надріз по хребту та відділяємо філе від оселедця. Вибираємо крупні кістки та нарізаємо філе невеликими шматочками.
- Беремо цибулю та оцет, олію. А також — літрову банку. Компоненти складаємо в банку, шарами чергуючи оселедець та цибулю.
- Зверху заливаємо оцет та олію. Ставимо банку в холодильник на ніч, а вже зранку закуска буде готова і її можна буде куштувати.
Виходить дуже просто, значно смачніше, ніж продається у магазині. Також ми розповідали, як дуже смачно і незвично приготувати скумбрію.