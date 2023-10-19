Замість сніданку і десерту: нереально смачна сезонна запіканка-п’ятихвилинка

Якщо не знали, що приготувати з гарбуза

Ми розповідали, як приготувати смачну гарбузову кашу. Тепер ділимось рецептом чудової гарбузової запіканки, яка згодиться, якщо каша набридла.

Така проста випічка підійде для перекусу або на десерт до чаю чи кави. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

гарбуз — 300 г

манка — 250 г

кефір — 250 мл

цукор — 150 г

розпушувач — 1 ч.л.

цедра 1 лимона

Для сиропу:

вода — 100 мл

цукор — 100 г

сік 1 лимона

Спосіб приготування:

Вмикаємо духовку. Гарбуз натираємо на дрібній тертці. Перекладаємо масу в миску, додаємо до неї склянку манки. Вливаємо кефір, додаємо цукор та розпушувач. Все ретельно перемішуємо. Додаємо цедру одного лимона і знову мішаємо. Всю масу перекладаємо у форму для запікання, змащену вершковим маслом. Відправляємо запікатись при 180 градусах на 30-35 хвилин. За 10 хвилин до готовності самої запіканки починаємо варити сироп. З’єднуємо в сотейнику воду, цукор, сік одного лимона та ставимо на вогонь. Варимо, помішуючи, до повного розчинення цукру. Виймаємо пиріг з духовки, одразу поливаємо гарячим сиропом. Залишаємо повністю охолонути при кімнатній температурі.

Таку запіканку дуже зручно готувати ввечері, а вранці їсти на сніданок. Також ми ділились цікавим та незвичним салатом з гарбуза.