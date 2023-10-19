Забудете про котлети й відбивні: рецепт, з яким м’ясо буде танути в роті

Це чудова основна страва з м’яса

Ми ділились секретами приготування ситних м’ясних котлет, однак і вони часом набридають. В такому випадку варто згадати про ще одну чудову страву — гуляш.

Для нього потрібне свіже м’ясо, без прожилок та кісток. Якщо правильно приготувати, м’ясо буде танути в роті. Рецептом поділились на порталі Pixelinform, і він максимально простий.

Інгредієнти:

700 г м’яса

2 ложки олії

50 г томатної пасти

1 столова ложка борошна

часник до смаку

лавровий лист

сіль

перець

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо на рівні шматки. Обсмажуємо його рівномірно на олії на розпеченій сковороді. з обох боків. Коли шматочки покриються рівномірною скоринкою, перекладаємо головний продукт у каструлю для тушкування. На сковороду, яку ми вже використовували, викладаємо дрібно покришений часник із томатною пастою. Обсмажуємо їх хвилину-дві на середньому вогні. Тоді виливаємо в сковороду склянку окропу. Змішуємо. Потім соус та м’ясо треба об’єднати в каструлі. Додаємо сіль, перець, лавровий лист. Тушкуємо все разом на повільному вогні та під кришкою близько 2 годин. Час від часу потрібно доливати до м’яса холодну воду. За 5 хвилин до кінця готування додаємо до м’яса суміш із холодної води та обсмаженого на сухій сковороді борошна. Вливаємо тонкою цівкою, помішуючи. Закінчуємо приготування.

Можна експериментувати з гостротою страви. Подавати гуляш можна з різними гарнірами. Ідеально пасує ніжне картопляне пюре.