Забудете про котлети й відбивні: рецепт, з яким м’ясо буде танути в роті
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Це чудова основна страва з м’яса
Ми ділились секретами приготування ситних м’ясних котлет, однак і вони часом набридають. В такому випадку варто згадати про ще одну чудову страву — гуляш.
Для нього потрібне свіже м’ясо, без прожилок та кісток. Якщо правильно приготувати, м’ясо буде танути в роті. Рецептом поділились на порталі Pixelinform, і він максимально простий.
Інгредієнти:
- 700 г м’яса
- 2 ложки олії
- 50 г томатної пасти
- 1 столова ложка борошна
- часник до смаку
- лавровий лист
- сіль
- перець
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо на рівні шматки. Обсмажуємо його рівномірно на олії на розпеченій сковороді. з обох боків.
- Коли шматочки покриються рівномірною скоринкою, перекладаємо головний продукт у каструлю для тушкування. На сковороду, яку ми вже використовували, викладаємо дрібно покришений часник із томатною пастою.
- Обсмажуємо їх хвилину-дві на середньому вогні. Тоді виливаємо в сковороду склянку окропу. Змішуємо.
- Потім соус та м’ясо треба об’єднати в каструлі. Додаємо сіль, перець, лавровий лист. Тушкуємо все разом на повільному вогні та під кришкою близько 2 годин. Час від часу потрібно доливати до м’яса холодну воду.
- За 5 хвилин до кінця готування додаємо до м’яса суміш із холодної води та обсмаженого на сухій сковороді борошна. Вливаємо тонкою цівкою, помішуючи. Закінчуємо приготування.
Можна експериментувати з гостротою страви. Подавати гуляш можна з різними гарнірами. Ідеально пасує ніжне картопляне пюре.