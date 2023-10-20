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Замість "Шуби" на свята: рецепт салату, який попросять усі гості

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Дуже ситна та незвичайна страва
Дуже ситна та незвичайна страва. Фото Ідеї для сніданку та вечері

З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець

Різні салати ми готуємо і на сімейні посиденьки, і на святковий стіл. Що може бути простіше ніж нарізати потрібні інгредієнти і додати улюблену заправку?

Сьогодні ми разом з "Ідеями для завтраку та вечірі" приготуємо незвичайний салат із оселедцем. Овочі доповнять смак рибки та страва буде неперевершеною. Готуйтесь – цей рецепт точно попросять усі гості.

Як приготувати салат з оселедцем

Інгредієнти:

  • оселедець слабосолона — 1 шт.;
  • картопля – 2 шт.;
  • болгарський перець – 1 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;
  • майонез – 2-3 ст. л.;
  • сіль, чорний мелений перець, зелень – на смак.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть картоплю в шкірці, остудіть, очистьте і наріжте кубиками середнього розміру.
  2. У оселедця видаліть хребет, кістки, зніміть шкірку. Рибне філе наріжте кубиками.
  3. Очистьте цибулю та перець. Цибулю наріжте дрібними кубиками, перець — квадратиками. Усі підготовлені інгредієнти перекладіть у глибоку ємність.
  4. Помідор наріжте шматочками чи кубиками, зріжте соковиту частину. Сік злийте, а щільну частину томатів додайте до інших інгредієнтів.
  5. До страви додайте майонез, посоліть і перемішайте.
  6. Готовий салат викладете на плоскій тарілці за допомогою кільця для формування, прикрасьте свіжою зеленню та шматочком оселедця.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко почистити оселедець. Цей фокус полегшить вам життя.

Теги:
#Рецепт #Салат #Оселедець #Готуємо вдома