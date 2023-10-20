Замість "Шуби" на свята: рецепт салату, який попросять усі гості
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З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець
Різні салати ми готуємо і на сімейні посиденьки, і на святковий стіл. Що може бути простіше ніж нарізати потрібні інгредієнти і додати улюблену заправку?
Сьогодні ми разом з "Ідеями для завтраку та вечірі" приготуємо незвичайний салат із оселедцем. Овочі доповнять смак рибки та страва буде неперевершеною. Готуйтесь – цей рецепт точно попросять усі гості.
Як приготувати салат з оселедцем
Інгредієнти:
- оселедець слабосолона — 1 шт.;
- картопля – 2 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1/2 шт.;
- майонез – 2-3 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець, зелень – на смак.
Спосіб приготування:
- Відваріть картоплю в шкірці, остудіть, очистьте і наріжте кубиками середнього розміру.
- У оселедця видаліть хребет, кістки, зніміть шкірку. Рибне філе наріжте кубиками.
- Очистьте цибулю та перець. Цибулю наріжте дрібними кубиками, перець — квадратиками. Усі підготовлені інгредієнти перекладіть у глибоку ємність.
- Помідор наріжте шматочками чи кубиками, зріжте соковиту частину. Сік злийте, а щільну частину томатів додайте до інших інгредієнтів.
- До страви додайте майонез, посоліть і перемішайте.
- Готовий салат викладете на плоскій тарілці за допомогою кільця для формування, прикрасьте свіжою зеленню та шматочком оселедця.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко почистити оселедець. Цей фокус полегшить вам життя.