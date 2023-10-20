"Лінива дружина" на сімейну вечерю: цю запіканку з’їдять прямо з деко
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Швидка, ситна та смачна страва
Кожен кулінар ставив собі питання, що приготувати на вечерю. Хочеться порадувати близьких чимось смачненьким, але часто для приготування ситної вечері немає сил і часу.
У цьому випадку вам знадобиться рецепт запіканки "Лінова дружина" від "Важно знать". Це ідеальне розв'язання складної проблеми! На приготування у вас піде мінімум сил та енергії, а готується вона з доступних для всіх інгредієнтів.
Як приготувати запіканку "Лінива дружина"
Інгредієнти:
- 100 г макаронів;
- 150 г фаршу;
- 150 г твердого сиру;
- 1 помідор;
- 2 яйця;
- половина цибулини;
- 1/3 склянки молока;
- 4 ст. л. сметани;
- 0,5 ч. л. часнику;
- 0,5 ч. л. базиліка;
- чорний перець, сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю наріжте кубиками або дрібною соломкою. Сир натріть на великій тертці та змішайте зі сметаною в окремому посуді. Макарони розкладіть у формі для запікання.
- В окрему посудину вбийте яйця, додайте до них молоко та спеції, все ретельно перемішайте.
- На макарони викладіть цибулю, на неї фарш, і зверху — нарізані кільцями помідори. Все залийте яєчно-молочним соусом, а верх змастіть сумішшю сиру та сметани.
- Відправте запіканку на 30 хвилин в розігріту до 180 градусів духовку.
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