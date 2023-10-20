"Лінива дружина" на сімейну вечерю: цю запіканку з’їдять прямо з деко

Швидка, ситна та смачна страва

Кожен кулінар ставив собі питання, що приготувати на вечерю. Хочеться порадувати близьких чимось смачненьким, але часто для приготування ситної вечері немає сил і часу.

У цьому випадку вам знадобиться рецепт запіканки "Лінова дружина" від "Важно знать". Це ідеальне розв'язання складної проблеми! На приготування у вас піде мінімум сил та енергії, а готується вона з доступних для всіх інгредієнтів.

Як приготувати запіканку "Лінива дружина"

Інгредієнти:

100 г макаронів;

150 г фаршу;

150 г твердого сиру;

1 помідор;

2 яйця;

половина цибулини;

1/3 склянки молока;

4 ст. л. сметани;

0,5 ч. л. часнику;

0,5 ч. л. базиліка;

чорний перець, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю наріжте кубиками або дрібною соломкою. Сир натріть на великій тертці та змішайте зі сметаною в окремому посуді. Макарони розкладіть у формі для запікання. В окрему посудину вбийте яйця, додайте до них молоко та спеції, все ретельно перемішайте. На макарони викладіть цибулю, на неї фарш, і зверху — нарізані кільцями помідори. Все залийте яєчно-молочним соусом, а верх змастіть сумішшю сиру та сметани. Відправте запіканку на 30 хвилин в розігріту до 180 градусів духовку.

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