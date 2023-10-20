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"Лінива дружина" на сімейну вечерю: цю запіканку з’їдять прямо з деко

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий рецепт для зайнятих кулінарів
Простий рецепт для зайнятих кулінарів

Швидка, ситна та смачна страва

Кожен кулінар ставив собі питання, що приготувати на вечерю. Хочеться порадувати близьких чимось смачненьким, але часто для приготування ситної вечері немає сил і часу.

У цьому випадку вам знадобиться рецепт запіканки "Лінова дружина" від "Важно знать". Це ідеальне розв'язання складної проблеми! На приготування у вас піде мінімум сил та енергії, а готується вона з доступних для всіх інгредієнтів.

Як приготувати запіканку "Лінива дружина"

Інгредієнти:

  • 100 г макаронів;
  • 150 г фаршу;
  • 150 г твердого сиру;
  • 1 помідор;
  • 2 яйця;
  • половина цибулини;
  • 1/3 склянки молока;
  • 4 ст. л. сметани;
  • 0,5 ч. л. часнику;
  • 0,5 ч. л. базиліка;
  • чорний перець, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю наріжте кубиками або дрібною соломкою. Сир натріть на великій тертці та змішайте зі сметаною в окремому посуді. Макарони розкладіть у формі для запікання.
  2. В окрему посудину вбийте яйця, додайте до них молоко та спеції, все ретельно перемішайте.
  3. На макарони викладіть цибулю, на неї фарш, і зверху — нарізані кільцями помідори. Все залийте яєчно-молочним соусом, а верх змастіть сумішшю сиру та сметани.
  4. Відправте запіканку на 30 хвилин в розігріту до 180 градусів духовку.

Рекомендуємо також приготувати запіканку по-французьки за рецептом "Телеграфа". Проста та ситна страва вам сподобається.

Теги:
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